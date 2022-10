El actor almeriense Diego Rodríguez hace de ‘esclavo’ en la obra ‘Edipo’ de Paco Bezerra

Diego Rodríguez regresa a su tierra interpretando el papel de esclavo esta noche en la obra Edipo a través de las llamas que se representa en el Auditorio Maestro Padilla. La obra del almeriense Paco Bezerra está dirigida por Luis Luque. Este actor formado en la RESAD es natural de Macael. Terminó los estudios de bachiller en su pueblo y después se trasladó a Almería para comenzar una carrera universitaria.

“Hice la carrera de Turismo y en 2013 comienzo a formar parte de varias compañías de teatro. Participo como figuración especial en teatro en la obra Hécuba de José Carlos Plaza con Concha Velasco en las funciones realizadas en Almería”, recuerda.

En 2017 se une al Aula de teatro de la Universidad de Almería donde participa en el montaje de Viva la Guerra, obra que ganó el primer premio en el ENATU otorgándole el derecho a participar en el festival internacional RITU, celebrado en el Teatro Real de Lieja en Bélgica.

También forma parte de numerosos montajes y representaciones a nivel autonómico trabajando en la empresa Escenalia, de Almería realizando obras de género infantil en inglés por el territorio andaluz, también realizó otras obras como Almerienses around the world o Grease. En 2018, alentado por el Aula de teatro, realiza las pruebas de acceso y comienza en Madrid sus estudios de Interpretación Gestual. Realizando trabajos de sincronización vocal y física, Lecoq, Decroux, Chejov y el método Schinca, ha presentado obras como Platonov, Tito Andrónico, Scaramouche, Maricón, 10 días o Guernika - primera obra de teatro físico. En la actualidad combina su carrera en la RESAD con formación en doblaje en la escuela AM.

Este 2022 recibe la oportunidad de realizar un casting para la consiguiente gira de Edipo. Consiguió el papel de Esclavo y se unió al elenco junto a otras dos nuevas incorporaciones: Omar Zaragoza como Creonte y Eduardo Mayo como Yelmo. La obra es una reinterpretación de la tragedia griega, con un gran componente visual.

Comparte este proyecto con dos almerienses más, Paco Bezerra (dramaturgo) y Julia Rubio (en el papel de la Esfinge). Una experiencia que comienza en Barcelona a principios de octubre y llega hoy al Auditorio Maestro Padilla.

Diego Rodríguez considera que “Edipo está teniendo una gran acogida a tenor de los comentarios que me llegan y las críticas sobre este montaje que ha estado en Mérida y en el Teatro Español, aparte de Guadalajara. Me sorprende que una obra de hace tantos años, el público de hoy se pueda identificar con lo que ocurre sobre el escenario”.

Rodríguez elogia a Paco Bezerra. “Fue una gran alegría saber que Paco era de Almería y además una de las protagonistas, Julia Rubio, también es almeriense”. No obstante, Rodríguez tiene otras metas en el mundo de la interpretación. “Este es un gran paso en el mundo del teatro, y yo diría que es un buen comienzo con gente con mucha experiencia”.

El actor, nacido en Macael, sostiene que “en la vida es importante la devoción que tengas a lo que haces. Yo hice Turismo, pero a mí no me llenaba del todo, sin embargo, el mundo del teatro me fascina. Lo mismo el día de mañana no tengo trabajo, o me tengo que dedicar a otra cosa, pero lo que me gusta realmente es lo que estoy haciendo ahora”.

Rodríguez habla del síndrome del impostor. “Yo lo he sentido al entrar en Edipo, ya que consideré que no me merecía estar ahí. Eso es una lucha interna que me ha tocado vivir conmigo mismo”.