Dionisio Godoy cumple 90 años haciendo de la acuarela un gran arte

El pintor almeriense Dionisio Godoy Rollón cumple hoy jueves 90 años. El artista jubilado hace años de su profesión de delineante ha dedicado 70 años de su vida a la pintura. Este excepcional acuarelista que vive con su esposa María Dolores Alonso y rodeado de obras, libros y recortes de prensa tiene un recuerdo imborrable cuando era un niño del bombardeo a Almería y también de los Refugios de la Guerra.

“Cuando bombardearon Almería yo estaba en el hospital viendo a mi padre. Se inundó el puerto de unas grandes llamas, parece que lo estoy viendo. Me asomé a la ventana y esa imagen la recuerdo perfectamente”, sostiene el artista. Dionisio Godoy se emociona al hablar de su esposa, María Dolores Alonso con la que lleva casado 58 años más cinco años de novios. “Su vida está dedicada a nosotros y jamás se ha quejado de nada, y siempre está atenta a los demás”.

De su infancia recuerda Dionisio Godoy como los niños jugaban en la calle. “En plena Guerra Civil, consiguieron mis padres enviarme a Olula del Río, que vivía mi abuela, la madre de mi madre. Allí estuvimos más de un año. Eso sí, pillé muchos bombardeos de Almería y tengo grabado en la memoria la época de los refugios. El sonido de las sirenas se queda grabado para toda la vida”.

Siendo muy niño, Dionisio Godoy recuerda vivir entre cuadros, ya que su abuelo fue el pintor Emiliano Godoy (1840-1912) y su padre, Rafael Godoy Pérez de Perceval (1888-1964), era un gran miniaturista. “No me acuerdo cuando empiezo a dibujar, aunque en el instituto ya dibujaba y no lo hacía mal. Su primera exposición tuvo lugar en 1954 en el Casino de Almería. Mostraba óleos y acuarelas. Esa exposición fue muy especial para Dionisio Godoy, puesto que la profesora Celia Viñas hizo un texto de presentación del artista.

Su profesión ha sido la de delineante. “Mi inclinación era estudiar Bellas Artes, pero no había medios económicos para poder irme fuera a estudiar, con lo cual decidí hacer Magisterio que se podía estudiar en Almería. Pero me di cuenta que Magisterio no encajaba conmigo y me puse a hacer delineante. Terminé trabajando en la Junta de Obras del Puerto donde he estado 41 años y tres meses. Tuve mucha suerte en los horarios, ya que me permitía por las tardes poder pintar y también escribir”.

Hay un hecho poco conocido en la vida de Dionisio Godoy que vino marcado por la suerte. En 1950 acertó una quiniela que le reportó 640 pesetas. “Con ese dinero me permitió irme en el tren a Madrid, visité el Museo del Prado y vi un partido en el Bernabéu del Real Madrid y luego regresé a Almería en el tren. Con otra parte de ese dinero me compré una bicicleta, que me permitió irme por toda la costa de Almería e incluso llegué hasta Rodalquilar para pintar”.

Aunque estuvo años pintando óleo y acuarelas, fue en 1970 cuando decide centrarse en la acuarela. “Vi el ambiente artístico que había en Almería y comprobé que había muchos artistas dedicados al óleo. He visitado la mayor partir de los pueblos de Almería los cuales he plasmado en acuarela”. Godoy sostiene que “se puede ser un buen pintor de óleo, pero es complicada la acuarela si no sabes dibujar. Con el óleo puedes satisfacer tu vocación artística con una obra abstracta, pero te puede permitir una libertad mayor. En la acuarela estás más condicionada por el dibujo”.

Pero Dionisio Godoy ha sido una persona muy preocupada por potenciar la actividad cultural en Almería. “Tras la muerte de Franco hay un movimiento cultural importante en la ciudad”. En 1974 refundan el Ateneo de Almería y además funda una galería de Arte y también la revista Andarax.

Godoy también conoció de cerca el Movimiento Indaliano que capitaneó Jesús de Perceval, familia del propio Dionisio. “El Movimiento Indaliano surge en una época en la que hay una paralización cultural importante, y el ingenio de Jesús de Perceval, puesto que es él, el que movió todo. Perceval fue una persona que ayudó mucho a todos los otros pintores y luego destacar también la presencia de Bartolome Marín, un caricaturista excepcional y una persona muy culta”.

Es miembro del Instituto de Estudios Almerienses (IEA) y de diversas sociedades científicas, investigador y autor de artículos científicos. Su trayectoria como artista español figura en la Gran Enciclopedia de Andalucía y el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia.

En 2015, la Diputación Provincial de Almería le rindió un homenaje a través del libro Un Romántico de la acuarela, una obra que recoge parte de su trayectoria como acuarelista. Asimismo, el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) lanzó una publicación del artista a través de la historiadora María Dolores Durán. En este mismo año Godoy presentó su libro Diccionario biográfico de artistas almerienses 1800-1900, una obra que recopila la obra de 163 artistas siglo XIX y que fue presentado en la Biblioteca Francisco Villaespesa. Felipe VI tiene una de sus obras de acuarela titulada Cabeza de San Pablo ermitaño.