Diputación impulsa ‘The Art is in the Air’ para promocionar las Galerías de Arte de la provincia

La Diputación Provincial ha presentado esta mañana una iniciativa, que se encuadra dentro del Plan Almería, para la promoción de las artes plásticas y de las Galerías de Arte de la provincia. Se trata de The Art in in the air, un recorrido por siete centros expositivos a través de una serie audiovisual dirigida por el almeriense Alejandro Martínez Ruiz e impulsada por la propia Institución Provincial.

El proyecto pretende acercar al ciudadano los espacios expositivos que son el nexo de unión entre los artistas y el ciudadano. Esta iniciativa de la ‘Acción Actúa’, consta de la grabación y edición de vídeos promocionales: Es un viaje por siete galerías de arte de la provincia para dar a conocer su ubicación y el catálogo de artistas a los que representan. A través de entrevistas, comentarios del/la galerista y fotografías de las obras descubriremos el potencial artístico almeriense a nuestro alcance.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha presentado ‘Art is in the Air. #GaleríasDeArteDeAlmería’ acompañado del realizador almeriense responsable del proyecto, Alejandro Martín, y los representantes de las Galerías ‘L’Atelier’ (Níjar), Argar, Arte 21, Acanto, MECA, Trino Tortosa, Kárton (Huércal-Overa).

Guzmán ha revelado que es un compromiso que adquirió la Diputación de Almería dentro de ‘Actúa’, diseñado para paliar la situación que la pandemia de COVID-19 ha dejado en todos los ámbitos de la economía, también en estas industrias culturales y en su plantilla de artistas de las distintas disciplinas artísticas.

“Esta promoción supone un impulso para el comercio artístico y supone la promoción de siete Galerías de Arte y su catálogo con 236 artistas”, ha asegurado al tiempo que ha recordado a Trino Tortosa, que propuso una acción de este tipo antes de su marcha.

Los vídeos estarán disponibles en la web de cultura (www.dipalme.org) y se estrenarán en las redes sociales de Diputación de forma gradual para incentivar el consumo de arte en las Galerías de la provincia de Almería.

El realizador ha agradecido a Diputación “la oportunidad de participar en este proyecto, una experiencia gratificante y que me ha permitido conocer a estas personas que capitanean con valentía las galerías de arte de la provincia”.

Del mismo modo, la responsable de MECA ha dirigido unas palabras en nombre de las galerías que conforman este proyecto: “Se trata de un valor añadido que se genera en una economía potente de alta calidad que involucra a la cultura y también al turismo. Las artes plásticas van mucho más allá de lo que es una obra, conciben a cada artista y agentes que participan en ella de forma activa como una forma de vida con un riesgo muy elevado que siempre estamos saltando barrera. Gracias en nombre de las siete galerías por esta iniciativa de la Diputación de Almería”.

Galerías participantes

Participa la Galería L'Atelier de Níjar, cuya galerista es Sophie Cuendet. Los artistas que participan son Antonio Flores, Carlos Bernabeu, Chesco Pujazón, Elena Gómez, Matthew Weir, Oscar Aguilella, Sara Sanz, Vidal Hurtado, Mariano Carabias, José Manuel Vela, Mar Torres, Amós García, Carlos de Paz, Estela García, Estela Castillo, Rafael Manzano, José Almécija, Pedro Carrillo, Larry Mangino, Albert Engeln, Jeanne Chevalier, José Manuel Palomares, Jon Jost (artes visuales), Pedro Barranco, Emilio Sdun, Francisco Martín Pastor, Isa Monteoliva, Ana Sánchez Lucas, Ana del Mar López, Santiago Gargallo, Inma Fernández, Isabel Esteva, Iñigo Villalonga, Jordi Garriga, Juan Mozos, Mercedes Irríbar, Marta Cañadell, Marisol González, Magda Vara Tártalo, Nané Díez, Pedro Soler, Toña Gómez, Thomas Neukirch; Anne Kampschulte, Carmen Panadero, Francisco Wuytack, Frédérique Edy, Jean Pierre Havin, Safi, Sophie Cuendet, Uli Schwander, Javier Termenón, Itziar Hernando, Ángela Artero, Amaia Eguiluz, Archibald Dekiss, Chloe Van der Mije, Emilio Bisbal, Ernesto Pedalino, Encarna Morales, María José Moreno, Miguel Costales, María José Payán, Patricia A. López, Pere Durán, Rafael Ebrero, Ruth Vetterli, Toña Brown.

La Galería Argar de Almería cuyo galerista es José Juan Fernández Pozo. Los artistas que participan son Cantón Checa, Visconti, Luis Cañadas, López Díaz, Carmen Pinteño, Pepita Rubio, Manuel y Ana Sánchez Lucas, Manuel Domínguez, Rosa Rodríguez, y otros artistas almerienses, además de Luis Pardo, Gonzalo Pinilla, Socram, Teresa Orozco, Miguel Peidro.

Galería Arte 21 de Almería cuya galerista es María Azucena Bretón Vitoria. Los artistas son Marina Anaya, Lola Berenguer, Ginés Cervantes, Miriam Cantera, Francisco Carreño, Jesús Zamarrón, Antonio Llanas, Celia Coe, Alfonso De Amo, Agnés Fong, Juan Fardo, Rafael Gadea, Carmen Agudo, Santiago Gargallo, Jordi Garriga, Rocío Gómez, Javier Hidalgo, Javier Huecas, Antonio Lorente, Pablo Monforte, Martín Pastor, Carmen Pinteño, Paco de la Torre, Pepa Satué, Anna Pownall, Sara Sanz, Matthew Weir, Angelillo Suanes, Juan Valle, Lola Valls, Pilar Guerrero, Rafael Pérez Cortés, Carlos Pérez Siquier.

La Galería Acanto de Almería cuyo galerista es Emilio Fernández. Los artistas son Ginés Cervantes, María Moreno, Manu Muñoz, José Antonio Jiménez Martínez (Safi), Sol Úbeda, Laura Ardila, Ahmed Benyoucef, Inocencio Navarro, Simone Spellucci, Laia Arqueros, Emilio Pérez, Antonio Jesús García (Ché), Estela García, Karlos Kaplan, Rafa Manzano, Juanjo Plaza, Pablo Vara, Francisco Martínez Romera, Francisco Uceda. Y también José Antonio Jiménez Martínez (Safi).

La Galería MECA (Mediterráneo Centro Artístico) suyos galeristas son Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz. Los artistas son Asunción Lozano, Pedro Osakar, Juan Morante, Paco Lagares, Mar Garrido, Celia Cuesta Rosales, Fernando Barrionuevo, Carmen Guardia, Mercedes Lirola, Elena González,Toña Gómez, Antonio de Diego Arias, María Dolores Gallego, Francisco Uceda.

La Galería de arte Trino Tortosa cuyo galeristas son Javier y Trino Tortosa. Los artistas son Manuel Higueras, Ginés Parra, Federico Castellón, Moncada Calvache, Gómez Abad, Bautista Jiménez, Julio Visconti, Jesús de Perceval, Matías Montoya, Alberto Márquez Antonio Navarro, Ángel Vaca de León, Epifanio Serna, José Ladrón de Guevara Javier Martín, Rafael Heredia, Daniel Hernández Morillo, Cesare Tiratelli, Javier Tortosa.

La Galería Karton de Huércal Overa cuyo galerista es Ginés Fernández. Los artistas son Julio Visconti, Pepe Bernal, Andrés García Ibáñez, Helmut Trausch, Anne Kampschulte, Gabriel Grün, García Lorente, Nico Navarro, Diego Bonillo, José Manuel Peñalver, Toña Gómez, Ginés Cervantes, Jesús de Haro, Juan Casado, Antonio Rojas, Isabel Amat, Antonio Egea, Raúl Sánchez Muñoz, José Antonio Jiménez (SAFI), Rafael Ebreo, Epifanio Serna, Nono García, Luís Ramos, José Antonio Canteras Alonso, Antonio Postigo, Roberto Manzano, Miguel Parra Uribe, Fernando Parrilla, Sara Sanz, Miguel Ángel Porro, Rafael Gadea, Carmen Pinteño, Pepe Montijo, Martínez Cánovas, Olga Esther, Carmen López, Uli Schwander, Sánchez Lucas, Juan Manuel Rodríguez, Paco Lafarga, Eduardo Millán, Carlos Tardez, Miguel García Cano, Noe Serrano, Eloy Morales, Golucho, José Juan Gimeno, Lola Fernández Arcas, Lola Berenguer, Pepa Sa Tue, Lola Vals, Manuel Pérez, Lorenzo Martínez,, Manuela Mora, Eduardo Roca, Araceli Reverte, Sofía Tornero, Martínez Mengual, Ginés Parra, Gómez Abad, Pedro Soler, Rosana Sitcha, Manu Muñoz, García Amezcua, Ginés Vicente.