Discos Caverna celebra este sábado el Récord Store Day con varias actividades

De nuevo ha llegado, un año más, la fecha de celebración del Record Store Day, Día mundial de las tiendas de discos independientes. Este año se celebra hoy 20 de abril sábado. Cada tienda de discos de cada ciudad organiza su propio evento. Discos Caverna han preparado una jornada especial con descuentos, regalos, y más sorpresas además de las esperadas ediciones especiales que lanza cada compañía discográfica en exclusiva para ese día.

Según Marta Pérez, “son discos con prensaje especial, ediciones limitadas muy completas de coleccionismo”. El evento durará de 11 a 14 horas. A las doce y media habrá un concierto gratuito en la puerta de la tienda, para que cualquiera que pase pueda disfrutar, no solo los clientes. En este caso tocará un grupo de Almería muy bueno de folk ,jazz, pop... llamado Left Bank Two.

Discos Caverna cumplirá el 6 de octubre ya 29 años desde su apertura. El año que viene en el 30 aniversario será algo especial lo que celebrará Discos Caverna. “Recuerdo todavía el 6 de octubre de 1995, fecha en la que abrí la tienda. Fue un día muy bueno, porque vendí bastante”, rememora Marta Pérez, que además subraya que “me pilló la etapa en la que las compañías discográfica estaban intentando retirar del mercado el vinilo. Me pilló la decadencia del vinilo y el nacimiento del cedé. Pero vamos eso es historia porque hoy día el vinilo ha vuelto a resurgir con mucha fuerza”.

En cuando a gustos musicales, la responsable de Discos La Caverna apunta que “el rock y el pop clásico no pasarán nunca y siempre esta música tiene mucha salida. Aquí tenemos jazz, soul, funky, reggae y pop. Estamos muy especializados y no queremos perder nuestra identidad. No me quiero salir de mi línea pero si un cliente me pide un disco de música clásica o flamenco yo se lo voy a servir. En la tienda tengo una identidad propia y tampoco tengo espacio como para tener grandes cantidades de discos”.

Haciendo balance, Marta Pérez considera que “ha merecido la pena, porque yo siempre tuve vocación de empresaria. El tener tu propio negocio, donde puedes ir evolucionando y moverlo a tu antojo es lo mejor, aunque se pasan momentos complicados y difíciles”.

La idea de dedicarse a vender discos surge porque Sebastián Fuentes, marido de Marta es un gran melómano y tiene una gran colección de discos. “Nuestra pasión era la fotografía y la música. Estando en la Escuela de Arte estudiando fotografía, el último año nos dieron una charla de autoempleo y decidimos que cuando acabáramos los estudios, abrir la tienda, había un hueco de mercado, montamos el negocio entre los dos. Empezamos con el tema de segunda mano en Almería, que entonces no había prácticamente nada y así surge todo”, comenta Marta Pérez.