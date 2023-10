Distinguen al desierto de Tabernas como Lugar de Interés Cinematográfico

El desierto de Tabernas ha sido designado como Lugar de Interés Cinematográfico (LIC), el único de Andalucía, en la reunión que celebraron el pasado fin de semana representantes de ocho Academias de Cine y Audiovisual de la península. El reconocimiento fue anunciado por la Academia de Cine de Andalucía, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, en el marco del VII Encuentro de Academias de Cine, celebrado en esta ciudad.

Destacan que, desde los años 60, este desierto situado en Almería ha sido escenario de “miles de rodajes” cinematográficos y publicitarios, lo que lo ha llevado a ser conocido como el “Hollywood europeo”.

El papel de esta localización es “fundamental en la historia del cine”, tanto en los “míticos westerns” de Sergio Leone como en la huella que dejaron obras tan dispares como Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg), Lawrence de Arabia (David Lean), Conan el Bárbaro (John Milius), Éxodus o más recientemente con Doctor Who, Juego de Tronos y Strange Way of Life (Pedro Almodóvar). Un “paisaje árido” por el que han pasado algunos de los intérpretes más conocidos como Clint Eastwood, Sean Connery, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Sofia Loren y un largo etcétera.

El pasado año la Academia del Cine Europeo otorgó el titulo de Tesoro de la cinematografía europea a este enclave natural, en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería. La presencia de las academias españolas en el acto “fue sin duda el motor para este nuevo reconocimiento”, que contó con el apoyo de la Diputación de Almería.

La distinción LIC reconoce espacios de especial relevancia para la industria audiovisual, ya sea por su valor en la producción fílmica, su importancia histórica o su significado simbólico. Esta distinción resalta la riqueza cultural y cinematográfica de cada territorio y fomenta la preservación y promoción de estos espacios que han contribuido de manera significativa a la historia y la identidad audiovisual de la península.

En este encuentro , la Academia de Cine de Andalucía estuvo representada por Regina Martin, coordinadora de dicha institución, y además del desierto de Tabernas fueron designados LIC: Sos del Rey Católico (Zaragoza), Llanes (Asturias), la Colegiata de Sant Vicenç de Cardona (Barcelona), Guadalupe y el Geoparque de Villuerca-Ibores-Jara (Cáceres), la Aldea de Facós, Lobeira (Ourense), y en Portugal Tóbis Portuguesa (Lisboa) Valencia : L’Albufera (Valencia).

El anuncio de los Lugares de Interés Cinematográfico puso el colofón al VII Encuentro de Academias de Cine y Audiovisual, celebrado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en el marco del Festival de Cine de Ourense. Las academias manifestaron su preocupación por la sostenibilidad, y se comprometieron a revisar el impacto que tienen en el medio ambiente las actividades llevadas a cabo por cada una de las instituciones.

También reconocieron la importancia de apostar por la educación en el ámbito audiovisual para ayudar a los espectadores del futuro a comprender, crear y analizar contenido audiovisual, dándoles herramientas para consumir contenidos de manera crítica y fomentando la expresión creativa y la comunicación efectiva.