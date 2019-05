Dreambeach abrirá el festival ante 25.000 ravers con un evento exclusivo de It’s All About The Music

Dreambeach Villaricos, el festival de música electrónica más importante de España, ha desvelado hoy el cartel dividido por días de su 7ª edición (7-11 de agosto), una cita en la que congregará a unos 160.000 dreamers con la programación artística más ecléctica e internacional de su historia.

Los cinco días de música junto al Mar Mediterráneo arrancarán el miércoles, 7 de agosto, con una fiesta de bienvenida que será retransmitida por streaming de vídeo y audio a todo el mundo, con una audiencia potencial de millones de espectadores.

Esta noticia es fruto del acuerdo a tres bandas alcanzado por Dreambeach con It’s All About The Music e Ibiza Global Radio como radio partners del festival. It’s All About The Music es un concepto creado por los promoto-res de la fiesta Music On, del DJ italiano Marco Carola, uno de los iconos de la isla blanca.

En su formato de pro-grama radiofónico, es uno de los espacios estrella de Ibiza Global Radio. Además, su popularidad ha ido más allá y se ha convertido en una gira mundial de eventos muy querida por la comunidad electrónica europea.

Dreambeach abrirá las puertas de su zona de acampada a mediodía del miércoles, 7 de agosto, y miles de dreamers correrán a asegurarse los mejores espacios para instalar su campamento. Esa noche (23-5), la sesión de apertura -bautizada cada año como Welcome Villaricos- será un evento exclusivo de It’s All About The Music.

Se espera que unos 25.000 ravers bailarán en el escenario del área de camping con DJs como Anna Tur, Cristian Viviano, Eder Alvarez, Francisco Allendes, Hosse, Sergio Parrado y Jee Bear.Vuelve la exhibición de sesiones b2b

El desglose del cartel por días ha permitido descubrir que el jueves, 8 de agosto, el festival repetirá la novedosa fórmula de los sets back to back (b2b) que congregaron a más de 15.000 amantes de la onda underground en la Dreams Tent el año pasado. Este formato agrupa en una misma sesión a deejays dispares y depara actuaciones con un extra de energía.

En esta jornada especial compartirán cabina Seth Troxler b2b Tiga, Chus & Ceballos b2b Rafa Barrios, Claude Vonstroke b2b Uner, Umek b2b Horacio Cruz y Raúl Pacheco b2b Manu Sánchez.

Ese mismo jueves, el plato fuerte en el escenario principal será Armin van Buuren junto a W&W, Coone e Infec-ted Mushroom. El viernes, 9 de agosto, será de infarto con Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Adam Beyer, The Martinez Brothers, Loco Dice, el showcase del sello Disciple (Modestep, Barely Alive, Phase One y Virtual Riot) y el evento I Am Hardstyle, con Brennan Heart. La apoteosis llegará el sábado, 10 de agosto, con Marco Carola, Steve Angello, Joris Voors b2b Kolsch, Stephan Bodzin, Knife Party y Tchami x Malaa, entre otros.

Por Urban Dream, el nuevo espacio de tendencias urbanas con conciertos por la tarde (16-21 horas), des-filarán Bad Gyal y Fusa Nocta (jueves), Fernando Costa, Foyone y Maka (viernes) y Dellafuente (sábado). Desde noviembre, la venta de tickets lleva marcando niveles de récord y, como novedad, ya están disponibles las entradas de día a partid de 35€ tanto en www.dreambeach.es y las principales ticketeras del país.La fiesta de bienvenida del miércoles, 7 de agosto, será retransmitida a nivel mundial en vídeo-streaming y audio por el famoso radioshow y por Ibiza Global Radio El macroevento desvela su cartel por días y lanza la venta por jornadas sueltas a partir de 35€