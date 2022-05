Dreambeach 2022 lanza su cartel final por días y apuesta por los sonidos Techno y Hardstyle

La playa de Villaricos-Palomares volverá a ser el epicentro nacional de la música de baile entre los próximosdías 13, 14, 15, 16 y 17 de julio con el regreso de Dreambeach, el festival electrónico más importante del verano en España. Hoy ha cerrado su programación artística para su 8ª edición y ha revelado el line-up por días. En su cartel final, el macroevento almeriense apuesta especialmente por los dos sonidos más en boga de la cultural dance: el Techno, que vive un momento de esplendor en todo el mundo; y las altas pulsaciones del Hardstyle.

Los últimos artistas en sumarse a la gran fiesta de la música electrónica de Andalucía han sido los maestros del Techno Joseph Capriati, Andrea Oliva, Luciano, Raúl Pacheco, Pan-Pot y Cellini; y los iconos del Hardstyle Sefa, Wildstylez, Rebelion y Vicente One More Time. También la disc jockey española B Jones, la mujer que está rompiendo todos los techos de cristal en la escena electrónica nacional, girando por festivales todo el mundo y actuando este próximo verano en el escenario principal de Tomorrowland.

Para el escenario Open Air, el hogar de los DJ de Drum & Bass, las novedades son los escandinavos Pegboard Nerds y los artistas españoles Garabatto, Les Castizos y Mahza. En 2019, la última edición que Dreambeach Villaricos celebró antes del Covid-19, reunió a 160.000 asistentes.

Tras dos años de suspensiones debido a la pandemia, el festival afronta el desafío de asentarse en su nuevafecha. El evento siempre había tenido lugar en la primera quincena de agosto. Para buscar la sostenibilidad yprocurar un mejor encaje en el entorno, en 2022 se ha adelantado por primera vez a julio y así no coincidirácon el pico máximo de ocupación turística en la costa de Almería: menos gente, más espacio para todos.En su recinto de conciertos de 80.000 metros cuadrados, Dreambeach levantará tres escenarios: MainstageBrugal (el escenario principal, donde actuarán los artistas de EDM, Hardstyle y Urban); la Dreams Tent(Techno, Tech House y House), San Miguel Open Air (Drum & Bass, Dubstep, Breaks).

Como novedad, toda la programación musical de la zona de acampada se agrupará en esta edición en un solo escenario: el Camping Stage, con sesiones de tarde, talentos locales y fiestas temáticas a cargo de las emisoras colaboradoras Balearica (Techno y House-miércoles, 13), HIT FM (dance comercial y éxitos- jueves, 14) y Unika FM (Hardstyle-viernes, 14).

Un centenar de DJs de todos los estilos de la música electrónica volverán a convertir la playa deVillaricos-Palomares (Almería) en el epicentro nacional del baile entre el 13 y el 17 de julio Las últimas incorporaciones incluyen a Joseph Capriati, Luciano, Andrea Oliva, Pan-Pot y Raúl Pacheco (Techno); y a Sefa, Wildstylez, Rebelion y Vicente One More Time (Hardstyle) Hoy se han puesto a la venta las entradas sueltas por días y el alojamiento en ‘glamping’¿Cómo será Dreambeach 2022, día a día?

Miércoles, 13 de julio.- Como todos los años, la zona de acampada abrirá a mediodía y comenzará a recibir a los miles de dreamers que llegarán con sus tiendas, sus toldos y sus sillas de playa a fin de montar su campamento para 5 días de fiesta. La música comenzará a sonar por la tarde en el Camping Stage y a las 23 horas comenzará la tradicional fiesta Welcome Villaricos, una sesión de Techno y House abanderada por la radio oficial Balearica, con los DJs DJs invitados Anna Tur, Dub Tiger, Hosse, Oscar L y Yousef.

Jueves, 14 de julio.- Los radiodeejays de radio oficial HIT FM (Jose AM, Alekos Rubio, Josué Gómez y Alex Karo) ofrecerán una HIT Party a base de ritmos dance y comerciales entre las 16 y las 19 horas en el Camping Stage. Al caer el sol, se abrirá por primera el recinto de conciertos. En el Mainstage Brugal será una jornada muy variada, con HipHop (Bizarrap, Kase.O y SFDK) y la esperadísima actuación del cabeza de cartel, la leyenda sueca del EDM Alesso, junto a otros artistas como DJ Nano y Vini Vici. El Hardstyle estará representado por Dr. Peacock, Miss K8 y Sefa. Entre tanto, la Dreams Tent brindará una noche épica de Techno a cargo de I Hate Models, Nina Kraviz, VTSS, Lily Palmer y Fatima Hajji, entre otros.

Viernes, 15 de julio.- Por la tarde, Vicente One More Time y Juandy Power liderarán el showcase de Unika FM con ritmos Hardstyle en el Camping Stage. Por la noche, en el Mainstage Brugal aparecerán los headliners Dimitri Vegas & Like Mike y la música con altas pulsaciones volverá a mandar con un takeover de la marca I Am Hardstyle liderado por Brennan Heart y otros protagonistas como Coone, TAC Team, Thyron o Wildstylez. En la Dreams Tent, el festival homenajeará a Richie Hawtin brindándole una emotiva sesión de apertura y le seguirá una apabullante nómina de estrellas del Techno y House: Amelie Lens, Deborah de Luca, Joseph Capriati, The Martinez Brothers, Gonçalo… El escenario Open Air también estará activo con DJs como A.M.C, Alix Perez, Mefjus & Makism, Oto, Dub Elements, Garabatto…

Sábado, 16 de julio.- La jornada grande espera un aluvión de dreamers atraídos por la faceta más comercial del festival. En el Mainstage se alternarán cantantes urbanos (Eladio Carrión, Maikel Delacalle y Ayax y Prok) con estrellas del EDM como Illenium, Nervo, DJ Diesel (el alias musical de Shaquille O’Neal), B Jones y Brian Cross. En la Dreams Tent, la jornada será histórica con un desfile de estrellas underground que incluirá a Marco Carola, Michael Bibi, Paco Osuna, Deep Dish (exclusiva en España), Boris Brejcha y Andrea Oliva, entre otros. En el Open Air Stage, el legendario trío holandés Noisia ofrecerá su concierto de despedida en España antes de retirarse y la programación de Drum & Bass brillará con figuras como Eptic, Krewella, Netsky o Pegboard Nerds.

Domingo, 17 de julio.- En el día más triste de Dreambeach no faltará la música con sesiones matutinas en la zona de acampada. Tras la afterparty y seguro que alguna rave espontánea en el parking, los campistas irán poco a poco despidiéndose hasta el cierre del recinto, a media tarde.

Entradas por días y glampingAdemás de los abonos para los 5 días de festival, Dreamebach ha puesto hoy a la venta en su web oficialwww.dreambeach.es las entradas sueltas por días, que ya se pueden adquirir a un precio desde 35 euros. Además, también se pueden comprar los paquetes de alojamiento en modalidad de glamping, con comodidades adicionales para los campistas más sibaritas.