Dreambeach se supera en su novena edición con 135.000 asistentes entre el 9 y 13 de agosto

Dreambeach cierra su novena edición junto a la playa de Villaricos-Palomares con 135.000 asistentes que se han dado cita tanto en la zona de acampada el miércoles 9 como en el recinto de conciertos a orillas de la playa a partir del jueves 10 de agosto, siendo las noches de viernes 11 y sábado 12 de agosto las que el festival ha contado con mayor afluencia de público. La organización y el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora calculan un impacto económico de más de doce millones y medio de euros y ha generado más de 1.000 puestos de trabajo.

Dreambeach daba el pistoletazo de salida el miércoles 9 de agosto con la fiesta de bienvenida que toma el escenario de la zona de acampada oficial en el pinar de Villaricos-Palomares. Una velada de calentamiento donde desde primera hora de la tarde los beats dieron por inaugurada la novena edición del festival. El Red Bull Stage de la zona de acampada se inició con los sets de Manu Castro, Ordonezz o Joselito. Alterminds o Dasein Music ponían banda sonora a la tarde, destacando el paso por el escenario de Dhuna o Isma B.

A partir de medianoche los headliners de la noche preparaban al público para un fin de semana cargado de beats con los sets de Anna Tur, CJ Jeff, Dub Tiger, Junior, The Yellowheads, Ángel Heredia y Amber Broos que despidieron esta welcome party que prometía un festival de altos vuelos en la costa.

La primera jornada de Dreambeach en el recinto junto a las playas de Villaricos-Palomares el jueves 10 de agosto no defraudó a los dreamers, que llenaron el recinto desde primera hora de la tarde con sendos sets de James de Torres o Bárbara Lago. Un estreno del MainStage celebrando el cumpleaños de uno de sus protagonistas, Claptone que precedió al nombre al que iban todas las miradas de Dreambeach este jueves, Armin van Buuren. Un regreso justificado que volvió a poner el característico sonido trance del neerlandés. Destacando también Mariana Bo o el combo de Abel Ramos y Albert Neve. En Dreams Tent destacó la arrolladora presencia consecutiva de I Hate Models, Kobosil o Klangku-enstler, finalizando con el cierre de Shlømo.

Steve Aoki atrapó por su parte todas las miradas el viernes 11, tras la baja de The Prodigy, que suplió el productor con un set enérgico que cautivó al público, al igual que nombres nacionales como B Jones o Dj Nano, o los esperadísimos sets de Brennan Heart, B-Front o Code Black que desataron la locura. Como cada edición una de las imágenes características de Dreambeach es el set de opening de Dreams Tent, que este año protagonizaba Carl Cox y que fue punto de encuentro toda la noche con sets de divas como Deborah de Luca, Ida Engberg o el luso Gonçalo. Por su parte el Open Air Stage desplegó en su primera noche un viaje del dubstep al bass house o al trap. El break beat ha sido protagonista en este escenario, un estilo con un escena propia andaluza que ha brillado esta edición. Hedex y Bou revalidaron en Dreambeach su puesto como cabezas de esta escena a nivel internacional. Marauda pasó por este escenario como una apisonadora con sus beats revolucionados.

En la jornada de clausura de Dreambeach el sábado 12 de agosto se volcaba en las primeras horas del MainStage con el sonido urbano, enlazando la propuesta rap de Morad, o el show de Natos y Waor, que desplegaron enérgicos directos cargados de efectos o la presentación mundial del nuevo álbum de Dellafuente, en un show preparado especialmente para Dreambeach que desveló nuevos sonidos más electrónicos.

Una noche en la que headliners como Hardwell tomarían después este espacio junto a con nombres internacionales como Acraze, Radical Redemption o Morten. El espacio club del festival, Dreams Tent vivió momentos estelares con la carpa completamente llena en los sets de estrellas como Chelina Manuhutu, Loco Dice o Hernan Cattaneo, o el set B2B de Rafa Barrios y Technasia.

Open Air Stage arrancó con Drum & Bass, con nombres como Save the Rave o King of the Rollers, que hiló perfectamente con el sonido jungle de Sasasas. Desde la media noche, el breakbeat fue el sonido que desembarcó en este escenario abierto, con nombres como ED209 o Rasco, haciendo homenaje a la escena andaluza mencionada.

Dreambeach volvía en 2023 con su formato habitual de 5 jornadas consecutivas, 3 días (jueves, viernes y sábado) en el recinto del festival con programación simultánea en tres grandes stages. La zona de acampada, para más de 25.000 personas contó con un escenario, que acogió la fiesta de bienvenida el miércoles 9 de agosto.

El cartel de artistas de la 9ª edición apostaba firme tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2023.