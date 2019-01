Arráez Editores celebró sus 25 años con más de 400 libros publicados

Arráez Editores cerró 2018, año en que cumplió 25 años desde su fundación, por parte de Juan Grima, con la edición de un cómic sobre la vida de la almeriense Carmen de Burgos Colombine. “Es una obra que ha realizado Marí Carmen Amate junto al dibujante e ilustrador Juan Manuel Beltrán. Este cómic sirve de alguna manera para cerrar el 125 aniversario del nacimiento de la escritora”, apunta Grima.

El prólogo de este cómic lo ha realizado Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y también hay un texto de la escritora María Dueñas y otro de Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar. “Es un proyecto muy bonito, que ha quedado muy bien, al igual que hiciéramos con el cómic que en su día dedicamos a Nicolás Salmerón, y que fue todo un éxito”, sostiene el editor.

El pasado mes de junio se cumplieron 25 años de la creación de la editorial Arráez Editores S.L. Juan Grima en 1993 ya era miembro del Instituto de Estudios Almerienses, formando parte del Departamento de Historia, y llevaba tiempo reivindicando que la obra de Luis Siret se tradujera al castellano, puesto que su obra sólo se podía leer en francés. “En aquel tiempo puse empeño en que el IEA publicara los trabajos de Siret, pero hubo un momento en que me di cuenta que el IEA no estaba en ese momento por la labor de recuperar a Luis Siret, y eso me llevó a montar Arráez Editores”.

Y es que Grima tenía espíritu de editor, ya que vivió el ambiente editorial en la época de José María Artero. “Lo visitaba con asiduidad en una casa que tenía en la calle Gabriel Callejón. Me encantaba mucho la labor de Artero, y me encantaba el trabajo que realizaba como editor. Pasaba largos ratos con Artero. Quizás eso me dio luego pie a conocer un poco como era una editorial por dentro”, sostiene.

El primer libro que edita Arráez es Almería y el reino de Granada en los inicios de la modernidad, del propio Juan Grima. “Me ayudó para editar ese libro una empresa de Pedro Pastor de Macael. Le estoy muy agradecido porque me ayudo mucho, concretamente a Mármoles Luimasa. Ese libro se agotó en un año, saque un total de 1.000 ejemplares”.

A lo largo de estos 25 años hay varios hitos vividos en Arráez Editores. “La presentación del libro La justicia manchada en España del abogado Darío Fernández ha sido la presentación más masiva que he vivido, eran unas 700 personas. El libro que más he vendido en una presentación fue en Roquetas. La novela se llama Tejemora, escrita por J.M. Rivera Galdeano. El libro que más se ha vendido en una noche fue el cómic sobre Nicolás Salmerón que se presentó en Alhama de Mari Carmen Amate y Juan Manuel Beltrán” recuerda Grima.

“Un libro que se agotó en una semana fue un libro escrito por Jacobo Soto que se titulaba Albox en el recuerdo. Estampas y figuras albojenses. Hay que destacar las tres ediciones de El Duende de Remedios Martínez Anaya”, sostiene.

“El mejor libro editado por Arráez Editores, es Almería Insólita. El legado fotográfico de Gustavo Gillman (1889-1922). Es un libro junto a la maleta de Siret que tuvo una gran repercusión y muy bien editado. Tengo grandes recuerdos”, apunta.

Mas de 400 libros publicados en 25 años lleva Juan Grima. “Las cosas han cambiado mucho. Antes se vendía mucho es la verdad, ahora se vende mucho menos. Ahora se lee menos, y tengo la certeza de que de 50 años para abajo se lee poco. La crisis e internet han hecho mucho daño a las personas que nos dedicamos a la edición de libros”.

Arráez ha sacado un interesante libro de Juan Torreblanca junto al Ayuntamiento de Serón. “Ha sido un proyecto fascinante porque cuando fallece Juan no había ni una fotografía del libro. Y todavía queda mucho por publicar de Torrreblanca. Este año queremos sacar otro libro”.