Elden Ring conquista las Tierras Intermedias: es el mejor juego del año

La pugna entre God of War Ragnarok y Elden Ring por alzarse con el mayor número de galardones dentro de la prestigiosa ceremonia de The Game Awards terminó en tablas. El primero se alzó con un mayor número de distinciones pero el segundo se erigió como el Mejor juego del año (GOTY). Un hecho que demuestra que 2022 ha sido sin duda un año de buena cosecha en el panorama de los videojuegos con dos grantes titanes.La titánica aventura en las Tierras Intermedias de FromSoftware y Bandai Namco obtuvo en la gala con mayor relevancia dentro del sector de los videojuegos un total de cuatro premios: el citado GOTY (Game of the Year), la Mejor dirección, el Mejor RPG y la Mejor dirección de arte.

Por su parte, el cierre de la saga nórdica de Kratos de Sony Santa Mónica se alzó con seis distinciones convirtiéndose en el videojuego más premiado en la gala: Mejor narrativa, Mejor partitura y música (Bear McCreary), Mejor diseño de sonido, Mejor interpretación (Christopher Judge), Innovación en accesibilidad y Mejor juego de acción y aventuras.

El resto de galardones recayeron en los siguientes títulos Mejor juego de acción, Bayonetta 3 (Platinum Games/Nintendo); Mejor juego de lucha, MultiVersus (Player First Games/WB Games); Mejor juego familiar, Kirby and the Forgotten Land (HAL Laboratory / Nintendo); Mejor simulador/estrategia, Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan/Paris/Ubisoft); Mejor juego de deportes / carreras, Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE); Mejor juego de VR/AR, Moss: Book II (Polyarc); Mejor juego multijugador, Splatoon 3 (Nintendo EPD/Nintendo), Mejor juego de móviles, MARVEL SNAP (Second Dinner Studios/Nuverse); Mejor indie, Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna); Mejor indie debut, Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna); Mejor apoyo de la comunidad, Final Fantasy XIV (Square Enix); Juego con mayor impacto, As Dusk Falls (Interior Night/Xbox Game Studios); Juego más esperado, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo) y Mejor adaptación, League of Legends (Fortiche/Riot Games/Netflix).

En lo que concierne a los galardones para los títulos eSports, estos han sido los premiados: Mejor juego de eSports, Valorant (Riot Games); Mejor atleta de eSports, Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant); Mejor equipo de eSports, LOUD (Valorant); Mejor entrenador de eSports, Matheus “bzkA” Tarasconi (LOUD, VALORANT); y Mejor evento de eSports, 2022 League of Legends World Championship.

En la ceremonia presentada por Geoff Keighley, también hubo tiempo para importantes anuncios como la fecha de publicación del esperado Diablo IV para el 6 de junio del año que viene o nuevos títulos como Hades 2, Death Stranding 2 y la expansión de Horizon Forbidden West.