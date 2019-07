Eloísa Montesinos presentó su cuento ‘El despertar de India’ en Almería

Eloísa Montesinos nacida en Purchena donde pasó toda su niñez publica su primer libro titulado El despertar de India. Maestra de infantil, modelo internacional y actriz se ha adentrado a la aventura de publicar para los más pequeños.

Valentía, coraje y fuerza son las características que acompañan a la autora en un viaje que marcó un antes y un después. Eloísa Montesinos publica su primer libro, un cuento infantil donde se podrá encontrar emociones, aventuras pero sobre todo enseñanzas.

Tras su viaje solidario a la India quiso hacer algo más, y que mejor que plasmar con palabras su verdadera aventura. Las ilustraciones y portada han sido llevadas a cabo por sus alumnos del Colegio Portocarrero (Aguadulce). De alguna forma la autora ha querido que su primera obra fuera “ familiar” y así ha sido.

El 6 de Julio realizó su primera presentación en el Círculo Mercantil de Almería. Fue todo un éxito, en él se pudo apreciar las emociones, cercanía y la ilusión por todos aquellos que han colaborado con este libro.

A raíz de esta primera presentación han surgido muchísimas más, siendo las próximas en Ibiza y Purchena entre otras . La modelo se encuentra muy ilusionada con el recibimiento que está teniendo su cuento y próximamente, avanza la autora que tiene en mente otros maravillosos proyectos que se llevarán a cabo en relación a él.

Para obtener la obra se puede hacer a través de su página en Facebook oficial, El despertar de India. Todos los beneficios serán destinados a la asociación Argar, en la lucha contra la Leucemia infantil.

Eloísa Montesinos explica que “cuando planifiqué mi verano el pasado año jamás pensé que irme a la India me iba a cambiar la vida, me fui para darme a los demás, desconectar un tiempo de la rutina y olvidarme de mi para volver a encontrarme y como no reconectar conmigo misma, gracias a este viaje que no fue nada fácil ha hecho que me decidiera por escribir un cuento”.

“Un cuento dónde es tan mágico como todas las personas que participan en él, desde los más pequeños ‘mis queridos currupipis’ con sus ilustraciones e ilusiones hasta los más grandes, sus papas, mamás y hermanos , y sin olvidarme de todos aquellos que me acompañaron todo el tiempo”, sostiene.

“En fin un proyecto tan mágico como maravilloso, donde al final el trabajo de cooperación y equipo se ha convertido en una gran familia con un gran objetivo el de recaudar todos los beneficios para los niños que padecen leucemia Infantil “, concluye.