Enrique Ponce y Ana Soria muestran su amor en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3

El programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3 Televisión consiguió reunir en la noche del pasado martes a la pareja formada por Enrique Ponce y la almeriense Ana Soria. Era muy esperada esta entrevista y no defraudó a nadie, porque la pareja contó con detalle cómo surgió el amor y sobre todo dejaron constancia de los enamorados que están.

Pablo Motos dejó a Enrique Ponce que presentará a Ana Soria en el inicio del programa. “Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente. Pero por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Hay una que sobresale por encima de todo, y es el corazón tan grande que tiene, lo buenísima persona que es, de verdad”.

“Siempre está más preocupada por los demás que por ella misma, y luego tiene una gran fortaleza, porque ha sabido soportar muy bien las injurias y calumnias de alguna gente que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí. La verdad, es que todavía te quiero más”, señaló mirándola a los ojos.

Por su parte, Ana Soria subrayó que “tenía ganas de que la gente pueda conocerme como soy, porque realmente han opinado de mí sin conocerme. Empezamos la relación y la prensa nos ha dado mucha caña, nosotros no hemos querido entrar a nada. Hemos querido llevar nuestra relación desde la máxima privacidad posible. He aguantado mucho, bueno los dos, llevamos tres años escuchando y aguantando cosas que nos duelen. Tenía ganas de que la gente vea que soy una chica normal, con sentimientos y El Hormiguero nos parecía el sitio ideal”.

Ponce, que se mostraba enamoradísimo y no pudo disimular, afirmaba que “ha habido momentos duros y difíciles, de pasarlo mal, porque veía muchas veces esa injusticia. Nos hemos mantenido siempre en silencio, y no nos gusta estar metidos en ese mundo. Ha habido gente de la prensa que ha hablado muy bien de nosotros. En la calle si sentimos ese cariño. Desde aquí quiero agradecer todas las muestras de cariño que hemos sentido”.

Enamorados

Motos preguntó a la pareja cómo se enamoraron y como fue el flechazo. Enrique Ponce recordó que “fui a torear a Almería y estando en el callejón la vi en el tendido sentada. Le pregunté a un amigo de Almería que estaba en el callejón, que si conocía a esa chica. Me dijo que la conocía porque era hija de Federico, un amigo suyo. Le pregunté cómo se llamaba y cuando supe el nombre la busqué en instagram y la encontré. Ese día me motivó mucho y corté cuatro orejas”.

Ana Soria subrayó que “no podía imaginar que me miraba a mí. Hubo un momento que ya cruzamos miradas, porque al principio me daba vergüenza. Cuando cruzamos miradas, sentí algo especial y el mundo se paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido”.

Con respecto a la primera cita, Ana Soria confesó que “tuve muchos nervios en esa cita, y yo iba hecha un flan. Fue una cena en un reservado”. Ponce subrayó que “antes de conocernos estuvimos hablando por teléfono y la sensación era que ya nos conocíamos. En la primera cita el corazón iba a mil”. Ponce dijo que “me pareció una chica inteligente y con una gran madurez”.

Tanto Ponce como Ana Soria dejaron claro que no esperaban el impacto mediático que hubo cuando se conoció la relación. “Nunca estás preparado para algo tan intenso. Sabíamos que iba a ser noticia, pero que iba a llegar a ese punto no”. Soria dijo que “una parte de la prensa nos trató mal, con un trato despectivo, faltándonos el respeto como personas humanas que somos. Uno no está preparado para gestionar esas cosas, y me apoyé mucho en Enrique, porque la verdad le da igual todo”.

“Cuando conozco a Enrique, yo tenía una carrera muy encauzada y me enamoro y con esa parte viene esa intensidad mediática. No tenía las herramientas para que esa situación dejara de afectarme como me estaba afectando”, subrayó Ana.

También hablaron de la diferencia edad, recalcando Ana Soria que “ese tema cansa un poquito. El amor no se piensa, es algo que se siente. Y lo que para nosotros no es impedimento no tiene que serlo para la gente opinando sobre nosotros. Si la gente supiera de verdad como somos. El tira de mí, yo soy más tranquila. El amor es libre y que cada uno se enamore de quien quiera”.

Dejaron claro que jamás pensaron en dejar la relación ante el acoso de la prensa. “Al revés, nos ha hecho más fuertes. Era mi apoyo, y solo quería abrazarle cuando me daban bajones. El amor lo puede todo”.

Soria también explicó que sus padres se lo tomaron muy bien cuando supieran de su relación con Enrique Ponce. “Necesitaban conocerlo a él, y le dije a mi padre que cuando lo conociera lo iba a querer”. Por su parte, Ponce afirmó que “los padres de Ana han sido ejemplares y me han ayudado mucho con ese cariño que me han dado”.

En cuanto a la retirada del toreo, Ponce explicó que “era una decisión que me rondaba la cabeza. En algún momento han podido culpar a Ana de que yo dejara de torear, ella ha sido un apoyo importante y una motivación delante del toro increíble. Ella ha entendido lo que yo hacía y siempre me ha apoyado”.