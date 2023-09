Juan Francisco Viruega: “El paisaje influye mucho en el estado anímico de los personajes”

Amanece, la ópera prima de Juan Francisco Viruega, se presenta hoy jueves en el Festival de San Sebastián. La cinta, protagonizada por Aura Garrido, Iria del Río e Isabel Ampudia participa en la sección Made in Spain y se proyecta a las 19:30 horas. Viruega propone en su película una radiografía sobre las constelaciones familiares y las relaciones sentimentales con el paisaje almeriense como telón de fondo.

-¿Cómo surge la idea de rodar la película Amanece? Había hecho muchos cortos, pero se enfrentaba a su primer largometraje.

-Yo quería cristalizar en formato largometraje varios temas que venía abordando en los cortometrajes como el regreso al hogar y las relaciones intergeneracionales. Es una historia muy generacional, contada desde el punto de vista de personas de mi edad, y por tanto aborda otras cuestiones por las que yo he pasado en los últimos años como la frustración laboral, las rupturas sentimentales que te hacen volver al hogar a buscar esa identidad.

-Tuvo claro desde el primer momento lo que pretendía abordar en su película.

-Sí, quería abordar la búsqueda del amor propio y la reconciliación y rodarlo en el paisaje almeriense, porque es el paisaje que más he trabajado y mejor conozco. Sobre todo quería utilizar como una iconografía del lugar para vincularlo al estado emocional y al arco dramático de los personajes.

-¿Le costó mucho elegir a los actores que iban a interpretar Amanece?

-En este caso no escribí para unos actores o actrices concretos. Para el personaje de la madre si tuve siempre en mente a Isabel Ampudia, ya que hemos trabajado en más ocasiones y además es amiga. A la hora de buscar perfiles, ya que no me gusta hacer casting, me fui a hablar con actrices que tenía en mente y aceptaron. En esta película el paisaje es muy importante porque influye mucho en el estado anímico de los personajes.

-¿Le han sorprendido Aura Garrido e Iria del Río, dos de las protagonistas de su película?

-No las había visto nunca en este perfil de personaje. Aura es una actriz muy versátil que se adapta a cualquier personaje. Me ha sorprendido en esta película mucho sus silencios y su mirada. En el caso de Aura Garrido e Isabel Ampudia son dos actrices maravillosas de técnica, muy meticulosas con el trabajo, con un resultado muy pulcro. En el caso de Iria del Río ha sido todo un descubrimiento y el trabajo ha sido muy enriquecedor, porque es una fuerza de la naturaleza. Se deja inspirar por el paisaje y en cada toma ofrece algo nuevo y algo mágico, que dota al personaje de mucha verdad.

-La película se rueda íntegramente en la provincia de Almería. ¿Lo tuvo también claro desde el primer momento?

-Rodamos en Aguadulce, Almería, el desierto de Tabernas, Rioja, Las Tres Villas y Gérgal. Yo en esta película quería vincular a cada personaje con un paisaje. En el caso de Aura Garrido que interpreta a Alba su paisaje es el desierto de Tabernas, Iria del Río que hace de Candela su paisaje es el mar de Cabo de Gata y en el caso de Isabel Ampudia que interpreta a Aurora su paisaje son las balsas de sal. Me gusta utilizar el paisaje como un elemento poético y metafórico que narre algo de lo que están sintiendo los personajes.

-¿Se puede considerar ‘Amanece’ como una película con el sello Viruega, un cine de autor.

-No lo sé. Yo creo que sí, porque la gente que la ha visto dice que estoy yo a lo largo de toda la película. Que todo lo que he ido investigando en los cortos está en esta película, que está el paisaje, los temas y también la búsqueda y la composición del encuadre. Me gusta mucho buscar dentro de la composición el encuadre. Para esa búsqueda de esa composición el paisaje de Almería es un elemento fundamental.

-¿Cómo ha sido el camino recorrido con varios cortometrajes rodados con gran éxito hasta llegar a Amanece?

-Ha sido un camino de búsqueda, un camino de aprendizaje, de intentar encontrar una mirada mía, de intentar contar lo que yo quería y hacerlo como quería. Ha sido un camino lo más coherente que he podido hacerlo. En principio, de repente si me llegan historias quiero seguir haciendo cortos, al igual que quiero hacer películas.

-En mente imagino que tiene ya que quiere hacer de cara al futuro.

-Ahora estoy centrado en Amanece que llega a San Sebastián. Este otoño va a ser movido porque iremos a otros festivales y para finales de año será el estreno en salas comerciales. Al margen de todo eso voy desarrollando un par de historias que no sé donde me van a llevar.

-Creo que tiene una obra que quiere llevar al teatro sobre el escritor almeriense Agustín Gómez Arcos, una figura de las letras en Francia.

-Me he leído su obra y me he documentado sobre su vida y he escrito una obra biográfica sobre el escritor. El libreto lo estoy rematando y el año que viene me gustaría llevarla al teatro. Es un texto que mezcla los personajes de sus novelas con las personas de su vida.

-¿Cómo descubre la figura de Gómez Arcos?

-En los libros de texto en España yo nunca leí nada que hiciera mención a este autor almeriense, venerado en Francia. Un día leí un artículo en un periódico sobre Gómez Arcos y años después pude leer la obra El Cordero Carnívoro, que me encantó. Fue cuando Cabaret Voltaire empezó a publicar toda su obra en castellano. Luego leí El niño Pan y me emocionó muchísimo.

-Es llamativo que en España no se conozca su obra y en Francia se estudie en Institutos y Universidades.

-Es una gran pena. Me cautivó y leí sus novelas y su poesía, que aunque tiene poca, es muy interesante. De hecho, en esta película Amanece hago un guiño a la obra Los Gatos de Gómez Arcos. Hay un personaje en la película que interpreta Sebastián Haro que tiene un cortijo en el desierto. Tiene un mercado en el cortijo y llega Aura y su pareja y se escuchan de fondo a unos gatos que están encerrados.