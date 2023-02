Luz Gabás: “Los lectores son los que nos dan energía para continuar, pasamos horas en soledad”

La escritora aragonesa, flamante Premio Planeta, presenta la novela Lejos de Luisiana a las 19 horas en el Centro Cultural Cajamar en la Casa de las Mariposas. El acto forma parte del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Estará arropada por Antonio Lao, Director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad. Licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, Luz Gabás (Monzón, 1968) empezó a escribir en Benasque, localidad de la que fue alcaldesa, y logró un gran éxito con su debut, Palmeras en la nieve. Ha publicado ya cinco libros y sigue inventando historias desde el Pirineo, donde sigue teniendo fijada su residencia.

-¿Le ha cambiado mucho la vida tras obtener el premio Planeta con Lejos de Luisiana?

-Ahora son muchos viajes y muchos compromisos. Esto poco a poco se irá normalizando. Cuando acabe la promoción volveré a mi casa y a seguir con la vida. Me siento abrumada por el exceso de trabajo, aunque el afecto de los lectores es el mismo que sentía antes del premio.

-¿Aprovechó la pandemia para escribir la novela?

-La tenía en marcha antes de la pandemia. Llevaba dos años leyendo documentación y diseñando la novela. La pandemia me sirvió para estar encerrada y escribirla. Es una novela que tenía que escribirla de tirón, y cuando nos encerraron me dije que tenía que intentarlo. Con el panorama que se vivía entonces tampoco tenía muy claro qué iba a pasar en el futuro.

-¿Se puede considerar que Lejos de Luisiana es una novela histórica?

-Es una novela muy histórica, pero muy novela también. Los escritores cuando nos enfrentamos a una novela histórica tenemos que tener cuidado de no pasarnos con la documentación en el texto definitivo. Descubrimos tantas cosas que es muy fácil que la parte histórica se pueda apoderar de la parte de ficción.

-Mucha gente con su novela ha descubierto que Luisiana fue de España.

-La novela histórica nos desmenuza un periodo histórico que ha pasado más o menos desapercibido. El telón de fondo sobre el que se mueven los personajes que yo diseño ha resultado ser un contexto muy desconocido. Reconozco que cuanto más leía más fascinada estaba, imaginando a los españoles en ese contexto del Misisipi.

-¿El amor está muy presente en esta obra suya?

-Es una novela, y como novela necesita un eje vertebrador, una historia que articule la novela, y que motive al lector a seguir leyendo. Me gusta mucho escribir y leer las historias de amor. En esta novela hay una relación difícil y especial entre un joven indio de la tribu de los kaskaskia y una joven francesa criolla, hija de un comerciante.

-Cuando termina la novela tras dos años escribiéndola, cómo surgió la idea de presentarla al premio Planeta.

-Cuando terminé la novela en la primavera de 2022, tuve el palpito que había escrito un novelón y es cuando me animé a presentarla al premio Planeta. Vi que esta era una novela que podía ser premiada.

-¿Entonces esta es la mejor novela de las cinco que ha escrito?

-Es quizás la más completa. Tiene muchos personajes, la recreación del contexto histórico y la ambientación. Es la más compleja también, por el momento, comprender las relaciones entre personas tan diferentes.

-Como usted lo dibuja, es una novela muy cinematográfica.

-Cualquier novela que me leo enseguida la visualizo como cine, quizás porque me gusta mucho el cine. Yo creo que saldría una película o una serie muy atractiva. Me gustan mucho las series históricas. La imagino, pero de momento no hay novedades, porque tampoco depende de mí.

-Actos literarios como Diario de los libros que acercan al escritor a sus lectores, imagino que es fundamental para usted.

-Es lo que da sentido a la escritura. Yo escribo para que me lean, no escribo como terapia, no escribo para sacar lo que llevo dentro, escribes para transmitir una historia. La literatura es un acto de comunicación y tiene que haber un emisor y un receptor, si no cual es el sentido. Los lectores son los que nos dan energía para continuar, porque pasamos muchas horas en soledad.

-En octubre del año 2019 estuvo ya en el ciclo Diario de los Libros en Almería. ¿Qué sensación se llevó?

-Hizo un tiempo estupendo. Recuerdo las calles, me dio tiempo a pasear porque no había estado nunca antes. Cuando me volvisteis a invitar no lo dudé un momento, quería volver a Almería.

-Fue alcaldesa durante cuatro años de su pueblo. Una experiencia más.

-Como alcaldesa siempre estás resolviendo problemas y es muy exigente. Es muy diferente a la labor de escritora. Es una etapa que la tengo bastante olvidada, es una experiencia más. Ahora mi camino es escribir, me ha costado encontrarlo, pero ya se lo que quiero.

-Imagino que ya tiene en mente lo próximo que va a escribir.

-Sí, lo que sobran son ideas, lo que falta es tiempo. No soy una escritora rápida, me cuesta mucho madurar los proyectos. Yo creo que en dos o tres años habrá nueva novela.