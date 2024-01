Juan José Martín Uceda: “Los espectáculos más importantes del país han pasado por el Auditorio”

Escritor y director de teatro, funcionario de carrera, profesor de Enseñanza Secundaria de Filosofía en excedencia, con curso de formación de experto en gestión cultural desde hace 21 años. Actualmente es Asesor General de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Director de la Escuela Municipal de Teatro, ubicada en El Parador y Director artístico del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

-Como ha pasado el tiempo. Ya 20 años recién cumplidos del Teatro Auditorio.

-Hace 20 años asumí la responsabilidad pública y el reto profesional de poner en funcionamiento el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, lo cual suponía cambiar todos los parámetros en los que se había desarrollado los eventos culturales hasta ese momento en nuestro municipio. No olvidemos que pasábamos de una sala de 300 butacas a un Auditorio de más 1.300 localidades con un espacio escénico no ya al nivel de los mejores de nuestro país, sino, y es ya un hecho contrastado, a la altura de los mejores Teatros de Europa.

-¿Cuales fueron los grandes objetivos que se marcó cuando lo designan para dirigir un Teatro de esa envergadura?

-En primer lugar, llenar de contenido esa instalación con una programación estable a la altura de la misma y crear un público que hasta entonces no existía. Hemos superado una crisis económica y una pandemia que nos obligó a cerrar y más tarde abrir paulatinamente con todas las medidas de seguridad y distanciamiento personal hasta recuperar la normalidad actual. Tras estos 20 años creo que hemos superado las expectativas más optimistas.

-Han sido años muy intensos y en este tiempo han pasado grandes figuras.

-Así es. Por nuestras tablas han pasado los espectáculos más importantes del país, así como los artistas más significativos del panorama nacional e internacional. Ha sido un orgullo contribuir dentro de nuestras posibilidades a ampliar la oferta cultural de nuestro municipio y de nuestra provincia, sabiendo que en la actualidad muy pocas capitales de provincia cuentan con una programación estable de la calidad y de la variedad como la que cada trimestre ofrece el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.

-En este tiempo no han parado de innovar. El Auditorio siempre ha sido un espacio vivo.

-Hablamos de una instalación que es un servicio público a la cultura y a las demandas sociales que bajo el epígrafe de Espacio Abierto ha dado la oportunidad de poner en escena propuestas innovadoras, nuevos creadores, congresos profesionales, galas benéficas, mítines, entrega de premios, concursos artísticos y campañas de teatro solidario llevadas a cabo por los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas de Mar.

-Lo que está claro que en dos décadas hay un público que es asiduo al Auditorio de Roquetas.

-Se ha creado un público fiel , pero de nada serviría si no pensáramos en el futuro y en este sentido nos cabe la satisfacción del éxito obtenido con las sesiones de Teatro Infantil y de Teatro Escolar que si bien es un sector de público con una personalidad propia es también el futuro espectador y ya hemos sembrado la semilla de asistir al teatro y disfrutar y divertirse con lo que en él se desarrolla.

-El Teatro Auditorio es conocido por mucha gente. Aparte del edificio y de su personal ofrece algo distinto.

-Ese era el segundo gran objetivo como era dotar a este Teatro Auditorio de una personalidad propia y diferenciadora dentro de los espacios escénicos nacionales. Muchas veces nos encontramos con grandes espacios escénicos dotados de la última tecnología, pero que resultan fríos e inertes para artistas y público, es por esto que la principal tarea era conseguir que este teatro tuviera una impronta propia, una “alma” y forma de funcionar diferenciadora que solo se puede conseguir si existe un grupo de trabajo eficiente e ilusionado con la atarea que realiza. En este sentido me cabe el honor en estos 20 años de haber contribuido a la creación de un equipo técnico y humano que se ha ganado el respeto y la confianza del sector artístico, que no han dudado en contar con nosotros para poner en marcha multitud de proyectos, inicios de gira y estrenos nacionales, así como solicitar asesoramiento en puesta en marcha, funcionamiento y gestión de nuevos espacios escénicos en nuestra provincia y a nivel nacional.

-Aparte de un concierto o una obra de teatro, el Auditorio ofrece otros servicios.

-Se han ofrecido una agenda de servicios inexistentes en la mayoría de los teatros de nuestro país como son parking gratuito, servicio de ludoteca gratuito, asistencia de personal sanitario, apoyo acústico para personas con discapacidad auditiva, amplia zona para personas con movilidad reducida y un equipo de personal de sala y control altamente preparado que ha procurado resolver cualquier incidencia o inquietud que pudiera haberse producido y todo ello en un Auditorio dotado de una acústica excelente y una visibilidad plena desde cualquier butaca.

-Cómo vislumbra el futuro del Teatro Auditorio de Roquetas.

-Creo que los objetivos iniciales se han cumplido ampliamente y nos resta seguir manteniendo lo conseguido, tarea no fácil después de más de 60 programaciones trimestrales de alto nivel, tratando de superarnos dentro de una coyuntura económica difícil y complicada, pero esperamos que la respuesta del público nos dé el aliento necesario para reforzar nuestra ilusión y continuar trabajando en la línea que nos hemos marcado.

-El Auditorio ha recibido elogios de artistas de renombre.

-Joaquín Sabina le mando a la entonces concejal de Cultura, Eloisa Cabrera, un ramo de flores. Manolo García ha iniciado tres veces sus giras en Roquetas y Pasión Vega hasta cuatro veces. Josema Yuste cada vez que viene cuando acaba la función se dirige al público diciendo lo bien que se siente en Roquetas de Mar y lo bien que es tratado en el Teatro Auditorio.

-Alguna anécdota que recuerde que haya ocurrido en ese Auditorio en estas dos décadas.

-Joaquín Sabina actuaba en el Auditorio y llevaba dos manzanas rojas en el espectáculo. El primer día estuvieron las dos manzanas y el segundo día las limpiadoras limpiaron y a media hora de empezar el concierto no estaban las manzanas. Era domingo, estaba todo cerrado, y estuvimos llamando a gente y logramos contar con una manzana roja y otra verde. María Dolores Pradera cada vez que venía y me acercaba al camerino a ver como estaba, me decía confiesa que vienes a ver si estoy viva. Hay otra cantante famosa que nos hizo esperar una hora y que delante del personal de sala al novio que tenía entonces le echó un café ardiendo por encima. Luego tuvimos un artista que llegó bastante indispuesto y tuvimos que suspender la función para el día siguiente.