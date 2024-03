Máximo Huerta: “Esta nueva novela es la fotografía en color de los años más locos de París”

El escritor regresa este jueves al Diario de Libros que organiza Diario de Almería para presentar su última novela París despertaba tarde. El acto literario será a las 19 horas en el Salón de Actos del Centro de Cultura de Cajamar en la Casa de las Mariposas. El autor será presentado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL.

-Vuelve a Almería con una nueva novela que está teniendo una gran acogida. ¿Por qué se inclina por los años 20 del siglo pasado y encima en París?

-Porque eran deslumbrantes, ingeniosos e insolentes. El París de los años 20 es una parte excepcional de la historia de Francia. París pasó definitivamente la página del siglo XIX y era una nueva época, ya que la juventud francesa solo pensaba en olvidar la tragedia. Y la efervescencia se adueñó de la capital en los años 20 con una locura maravillosa. Todo se aceleró, todo cambió y fue una revolución que a mí me apetecía convertir en novela.

-La novela se sitúa en 1924 en París donde se celebraron los Juegos Olímpicos. Una historia de amor en París.

-Es una gran historia de amor, un amor que parece inquebrantable. Esta nueva novela es la alegría de vivir, es la fotografía en color de los años más locos de París, justo después de una guerra. Y París es una ciudad inspiradora para el amor, para la literatura, para el arte, para la vanguardia y eso es lo que he hecho yo, enamorarme en la ciudad y convertirlo en una novela.

-¿Esta historia tan apasionante que cuenta en su obra hace años que la llevaba ya en mente?.

-Hace diez años yo encontré en el altar del Sagrado Corazón de París, en el mosaico, dos falleras que me inquietaron y me sorprendieron. Esas dos falleras que hay en el altar me sirvieron para tirar del hilo y empezar a construir esta historia. Empecé a crear toda la atmósfera de la novela.

-En la novela hay dos grandes protagonistas, aunque llama la atención Kiki de Montparnasse que además fue un personaje real en ese París.

-Sí, fue la estrella de París. Era descarada y divertida y pura energía. Fue cantante y pintora y musa de muchos artistas. Además encarna la alegría de los años 20 a pesar de todo. Su forma de estar en el mundo era vivirlo apasionadamente de fiesta en fiesta. Kiki no sucumbe a las decepciones y fue la reina de todos aquellos años. Me parece maravilloso para una novela.

-¿En algún momento le hubiera gustado vivir en ese París de 1924?

-Sin lugar a duda. Me encantaría colarme ahora en una puerta en el tiempo e irme a una terraza de Montparnasse, sentarme y charlar con todos aquellos que habían venido de todo el mundo a disfrutar de la ciudad más cosmopolita de la historia. Me encantaría. De hecho escribiendo la novela es lo que he hecho, colarme de alguna manera en ese París.

-Aparecen en la obra personajes reales como Monet o Coco Chanel.

-Es que es una novela histórica de época muy ajustada a ese tiempo y quería ser fiel con la historia. La protagonista Alice Humbert, musa de pintores, está rodeada de los grandes hombres y mujeres que vivieron en ese tiempo. Quería hacer una novela muy leal y muy fiel a la historia, por eso aparecen personajes verdaderos de ese tiempo.

-¿Qué hay de Máximo Huerta en esta novela?

-Adiós, Pequeño fue una novela más intimista, esta novela es una ficción de los años 20 que la he escrito para que los lectores se cuelen en el frenesí que se apoderó de todos, para que entiendan las actitudes libres. Todo lo que tiene esta novela son mundos que a mí me enamoran, y París me enamora y quiero que los lectores se enamoren también con esta novela.

-En su anterior libro aparecían valores comunes que también aparecen en esta obra, pero en esta incluye la maternidad.

-Amistad, familia y amor junto con la muerte son los grandes temas de todas las novelas. En esta aparece la maternidad, porque estamos en un tiempo duro después de una guerra, en la que las familias han quedado destrozadas. Hay muchos niños huérfanos y muchas mujeres que son modelos que tienen la maternidad frustrada y que no conseguían ser madres porque la vida de ese frenesí no se ajustaba a la maternidad. El hilo de la novela es mucha maternidad frustrada y muchas hijas que sienten haberse comportado mal.

-¿Es consciente de que cada vez cautiva más a sus lectores con sus obras?

-Agradezco que la gente se enamore con mis libros. Ya llevo diez novelas, ya tengo unos cuantos años, y cada día hay más lectores, lo disfrutan más y yo disfruto más escribiendo. Agradezco todo el cariño de los lectores.

-Hace tiempo que no viene por Almería para veranear.

-Hace tiempo que no voy a Almería de veraneo. Por asuntos familiares no puedo moverme de mi casa, porque estoy al cuidado de mi madre. La vejez es una putada.

-¿Cómo va su librería en Buñol, porque todo indica que ha tenido una gran acogida?

-Es un éxito y una revolución en el pueblo. Mucha gente viene de distintos lugares de España para verla y que le firme libros. Es un pulmón cultural y una alegría para mí. La estoy disfrutando muchísimo.

-¿Qué opinas de estos encuentros con los lectores como el que organiza Diario de Almería?

-Yo disfruto muchísimo frente a los lectores que vienen, porque preguntan, porque encuentras nuevas formas de lectura y porque miras las caras de los que han disfrutado con tu novela.

-Imagino que tendrá ya algo en mente de cara al futuro.

-Sí, tengo un capricho literario que saldrá en Navidad. Pero ahora mismo estoy con la promoción de esta novela, que tengo el palpito que va a ir muy bien.