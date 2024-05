Juan Torres Colomera: “Como escritor de novela tengo muy presente que el lector se involucre”

Este almeriense presenta hoy miércoles a las 19 horas su novela Albayzín Blues, tercera obra de una trilogía del género de suspense y policíaco ambientada en Granada, en la Librería Picasso de Almería. Colomera es periodista y miembro de la Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada.

-Acaba de sacar la novela Albayzín Blues, con la que cierra una trilogía de obras del género policiaco que se desarrollan en Granada. ¿Por qué esta pasión por este género?

-El género negro continúa siendo muy atractivo y mantiene una especial relevancia por su facilidad para entretener y hacer pasar un buen rato al lector.

-Antes ya lanzó Asesinato en la Alhambra y Los crímenes del agua. Considera que está ultima es la mejor y más completa de las tres.

-Asesinato en la Alhambra continúa estando vigente y es quizás la más atractiva de la editorial en el stand que cada año instala en la Feria del Libro de Granada, si bien Albayzín Blues me parece la más completa.

-En este país hay muchos lectores de novela histórica y de novela policíaca y del género negro. ¿Cuando hace diez años se puso a escribir, tuvo claro que quería enfocar su escritura por ese género?

-En principio no. Mi primera novela La jaula de plomo, es una historia costumbrista que se desarrolla en las Alpujarras durante la posguerra. Cuando decidí escribir la segunda me propuse cambiar la temática y al final me decidí por el género policíaco.

-La novela policíaca suele enganchar al lector desde la primera página. Albayzín Blues imagino que está en esa línea. ¿Sus lectores que le dicen?

-Es lo que pretendo y parece que lo consigo a tenor de los comentarios que me llegan. Como escritor de novela tengo muy presente que el lector se involucre y se convierta en un personaje más de la historia.

-Escribió una novela costumbrista para Arráez Editores y luego esta. En el futuro imagino que continuará escribiendo. ¿Se decanta por otro genero? ¿Algo especial que le gustaría plasmarlo en una novela o un relato?

-En este momento estoy esbozando una nueva historia, pero me gustaría alejarla de una investigación policial plena. Posiblemente incorpore alguna situación que conlleve algún misterio, pero siempre en un segundo plano. Mi intención es relatar la vida de unos personajes que se abren camino en una ciudad pequeña con algunas situaciones que puedan despertar el interés del lector.

-Imagino que es usted un buen lector. ¿Le apasiona más la escritura que su faceta de lector?

-Las dos son complementarias. Escribir es un acto de libertad plena en el que tú decides qué va a pasar o qué deseas que pase durante los acontecimientos que complementan una historia de ficción que tu mismo creas. Lo contraproducente es que durante la escritura de una novela te queda menos tiempo para leer, pero aun así resulta imprescindible la lectura.

-¿Qué ha encontrado usted en la literatura? ¿Qué le aporta?

-Conocimiento, entender lo que nos rodea, viajar a través de las páginas, reflexionar sobre todos los aspectos de la vida, también libertad como la escritura pero desde la otra parte.

-Nacido en Almería lleva media vida en Granada. ¿Cómo se siente con el corazón partido entre dos ciudades maravillosas?

-Me siento muy bien. Como usted dice Almería y Granada son dos ciudades maravillosas que han estado y están muy unidas por la vinculación que siempre ha existido con su universidad, con la medicina y por la proximidad geográfica. Poder disfrutar las dos es un privilegio.

-La radio es en su vida una gran pasión. ¿Cómo vislumbra el futuro de la radio en este país?.

-Me gustaba más la radio que hacíamos hace décadas. Más laboriosa, más artesanal, más local y más creativa. Es cierto que los avances tecnológicos han convertido la radio en un medio de emisión inmediata que alcanza todo el país, pero ha perdido frescura y cercanía. También talento individual, salvo honrosas excepciones. En mis tiempos nos esforzamos por no copiar los programas de otras emisoras competidoras. Por ello no comprendo como actualmente una cadena crea un programa y al día siguiente lo han copiado las otras y lo que resulta incomprensible es que lo emiten a la misma hora.

-No podía dejar de preguntarle por la prensa en general. Parece que no atraviesa su mejor momento, sobre todo, la prensa escrita.

-Sucede algo parecido a la radio. Las entrevistas a personajes y los reportajes interesantes son cada vez menos habituales y las noticias son una repetición en cascada en todos los periódicos. Incluso a veces los propios titulares. Por otro lado, la prensa digital la tiene el lector en casa y tal comodidad perjudica a la de papel, hecho que no está sucediendo con los libros. Lo cierto es que se avanza demasiado deprisa. Quizás para los medios de comunicación también habría que establecer límites de velocidad.