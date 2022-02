La Escuela de Arte inaugura una exposición de grabados de Ricardo Mojardín

La mano que mece la gubia (The hand that rocks the gouge)-30 años de obra xilográfica es el título de la muestra que el artista asturiano Ricardo Mojardín presenta mañana martes en el claustro de la Escuela de Arte de Almería.

En su dilatada labor como grabador, Ricardo Mojardín ha demostrado siempre una querencia especial por las técnicas xilográficas o de grabado en relieve, preferencia relacionada, tal vez, con su mayor afinidad por los procesos de intervención directa sobre un material natural como es la madera y sus derivados.

Los casi treinta años de producción xilográfica que recoge esta muestra vienen a ser un exponente de la variedad de recursos que ha sabido aplicar, algunos de invención propia, para lograr unos objetivos que han ido siempre más allá de las simples preocupaciones técnicas o formales, centrándose fundamentalmente en llevarnos a su propia narrativa conceptual, donde la historia del arte, la naturaleza y la relación del propio autor, o la del ser humano en general, con estos dos ámbitos ha estado siempre presente.

Dos bloques básicos de grabados se podrán apreciar en la exposición, por un lado la serie de ‘Autorretratos sombra’ donde la propia silueta del autor aparece como una sombra proyectada sobre conocidas obras maestras de la pintura, a modo de intervención performativa virtual sobre dichas obras, que en unas ocasiones tiene un carácter irónico, en otras admirativo y en otras crítico.

Un segundo bloque recoge la producción gráfica de las dos últimas décadas, con series como ‘Karmanimal’ o ‘Animalinks’ en las que el autor retorna a un contacto más estrecho con la naturaleza –especialmente con el mundo animal– como el que tuvo en su infancia y juventud, o incluso en sus primeras épocas de actividad artística, y propone una reflexión sobre los vínculos biológicos y sensitivos que nos unen con el resto de los seres vivos y que deberían cuestionar esa relación prepotente e incluso depredadora del “homo sapiens” hacía el resto de las especies con las que comparte este planeta.

La muestra, como viene siendo habitual en la mayoría de las exposiciones programadas por este centro, estará acompañada de una serie de actividades complementarias a la misma como una visita guiada con el propio autor para mañana martes a las 18:30 hora, y un taller demostrativo titulado Recursos gráficos con matrices flexibles en grabado en relieve, para el miércoles de 9:30 a 11:30 horas. Cabe también, previa demanda, organizar otras visitas guiadas durante el tiempo que dure la muestra.

Ricardo Mojardín nació en Boal (Asturias) en 1956. Vive y trabaja en Oviedo desde 1990. Se formó en la Escuela de Arte de Oviedo (donde luego ha sido profesor de grabado durante treinta años) y en cursos posteriores en Madrid, Calella (Barcelona) y Venecia.

Ha sido artista invitado en la Fundación Internacional Noesis en Calaceite (Teruel), en el Frans Masereel Centrum en Kasterlee (Bélgica) y en el Centre For Graphic Art & Visual Researches (Belgrado), y ha impartido diversos cursos sobre técnicas experimentales de grabado en Oviedo, Quito (Ecuador), Murcia y Salamanca.

Como pintor, grabador y autor de instalaciones y libros de artista, ha realizado más de cuarenta exposiciones individuales en España, Francia, Ecuador, Serbia y Alemania y participado en ferias de arte y exposiciones colectivas en Europa, América del Sur, EE.UU., Canadá y Japón, recibiendo importantes premios de pintura y grabado, entre otros el Premio de Pintura de la Junta General del Principado de Asturias, el Premio Nacional de Grabado del Museo del Grabado Español Contemporáneo, la mención de honor en Premio Pilar Juncosa para Investigación sobre Técnicas de Estampación de la Fundación Pilar i Joan Miró o la selección para la sección “Tentaciones” en la Feria Estampa de Madrid.

Su obra está presente en diversos museos e instituciones públicas y privadas de Europa, América y Japón.