Más de 220 bandas y artistas de toda España han participado en el concurso de Cooltural Fest, que entra en fase de semifinales

Alondra Galopa, Atientas, Beluga, Bware, Celia Es Celiaca, Derry, Glaciar, Lekuona, Lemozine, Los Flamingos, Lunáticos, Marsella, Nevada, Noiah, NoProcede, Polos, Señor Nadye, Six To Fix, Super Skinny y Where Is Kobi? Estos son los nombres de los veinte grupos clasificados para la segunda edición del concurso de bandas de Cooltural Fest, que a finales de la pasada semana cerró su primera fase.

Un gran dato de participación viene a demostrar el excelente estado de forma del festival puesto que han sido más de 220 bandas y artistas de toda España las que se registraron para tener, como premio final, ser incluidos en el cartel para edición 2019 de Cooltural Fest que se celebrará del 15 al 18 de agosto. Un nuevo atractivo para un festival, organizado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y Smart Pro Music, que se ha hecho un hueco entre los más consolidados eventos del circuito musical.

En esta segunda fase participará tanto el público como un Jurado Profesional compuesto por profesionales del sector. Por un lado el público determinará las bandas que más le gusten mediante sus votos, a través de la página oficial de Facebook del Festival https://www.facebook.com/coolturalfestoficial/. Los fans podrán votar hasta el 9 de mayo a tantos grupos como deseen de todos los inscritos. La banda más votada en Facebook obtendrá 20 puntos que acumulará para la puntuación final, la siguiente más votada 19 puntos, y así consecutivamente hasta llegar a la banda menos votada por el público que obtendrá 1 punto.

Esta puntuación se sumará a la puntuación del Jurado Profesional. Cada uno de los miembros del Jurado puntuará a las 20 bandas, otorgándole 20 puntos a la banda que más le guste, 19 puntos a la siguiente que más le guste, y así consecutivamente hasta llegar a 1 punto a la que menos le guste. Finalmente se sumaran las puntuaciones del público a las del Jurado Profesional y las 3 bandas que logren mayor puntuación serán las finalistas que actúen el viernes, 24 de mayo, en la Noche En Blanco de Almería, velada en la que también actuará Linqae, fuera de concurso.

El vencedor se sumará a una ‘gran familia’ donde ya están para el recinto de conciertos: Vetusta Morla, Miss Caffeina, El Columpio Asesino, Viva Suecia, Second, Zahara, Depedro, Full, Siloé, Kuve, Carolina Durante, Arnau Griso, Nunatak, Kitai, Eladio y Los Seres Queridos, Embusteros, The Crab Apples, Los Invaders, Bitches Djs, Brasi, Mr. Perfumme, Ojete Calor, Delaporte, Valira, Gimnástica y Vuelo Fidji.

En el Escenario Almería Ciudad, en pleno Paseo: Perro, Jenny & The Mexicats, Tu Otra Bonita, Los Vinagres, Club del Río, Yo Diablo. Y en el Escenario Playa Acústico: Arizona Baby, Lichis, Ángel Stanich, Alice Wonder, Tulsa y Joana Serrat. A todo ello hay que añadir la fiesta de bienvenida gratuita de la noche del 15 de agosto, con Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Twise.