Eva Davis: “Me gusta cantar al desamor y crear una historia muy desgarradora”

Eva Ramos Cantero, conocida en el mundo artístico como Eva Davis ha pasado unos días en Almería. La artista ha visitado la tierra de su padre. Diego Ramos, concretamente Lubrín y ha disfrutado de unas merecidas vacaciones. Su madre tiene sus raíces en Córdoba.

Nacida en Barcelona, con 16 años se traslada con su familia a vivir a Canadá. “Después fue un no parar y luego ya me instalé en Miami, donde llevo doce años. Pero ya estoy pensando en volver, la tierra tira”, confiesa.

Davis tuvo muy claro desde que era una niña que quería ser artista. “No había otro plan en mi vida. Mi familia siempre me ha apoyado en una carrera tan complicada como es dedicarse a la música. Para mí ha sido fundamental su apoyo”.

Eva Davis, que triunfa en Estados Unidos, lanzaba recientemente un nuevo sencillo titulado Estoy bien. En este tema cuenta la historia de una persona que intenta avanzar después de una ruptura dolorosa. A pesar de tener el corazón roto y los recuerdos de esa relación frescos, la protagonista se propone demostrar que “esta bien”. Mientras se sumerge en los ritmos de la bachata y el retumbar del reggaetón, encuentra una escape momentáneo del dolor y los recuerdos.

El lanzamiento de Estoy bien iba acompañado de un videoclip impresionante que complementa perfectamente la emotiva letra de la canción. Grabado en las hermosas montañas de Puerto Rico, este vídeo de calidad cinematográfica lleva al espectador en un viaje emocional junto con Eva. Dirigido por Gaby Reyez, este vídeo presenta a Eva visitando los lugares secretos donde compartía momentos especiales con su pareja.

En cada una de estas escenas se puede sentir la nostalgia de Eva mientras recuerda los viejos tiempos. “A diferencia de mis temas anteriores, cuando escribí Estoy bien quería mostrar un lado vulnerable que muchas veces no se representa. A pesar de sus ritmos vibrantes y alegres, en el fondo es una canción triste de desamor,” explica la cantante.

Eva Davis hace pop urbano desde sus inicios. “Me encanta desde siempre el pop y la balada. En la época que yo me he desarrollado como cantante es cuando la música urbana ha estado muy de moda. Lo que he hecho es música urbana pero con elementos fusionados. Tengo mucha influencia desde Nino Bravo hasta la gente de hoy en día. En la forma de escribir se ve que en mi música hay fusiones”.

“Escribo y compongo para mí, para lo que me hace feliz, no estoy pensando en los demás. Trato de hacer música que se sienta de ahora pero que me guste a mí. Tu te tienes que sentir orgullosa del trabajo que expones”, confiesa la joven artista. Davis tiene claro que es más fácil cantarle al desamor que al amor. “Yo soy baladista en el fondo y soy de canciones corta venas. Me gusta cantar al desamor y crear una historia muy desgarradora más que crear una historia de amor positiva”.

El último single que ha lanzado Estoy bien, llega tras el éxito de otros temas como son Muy caro y A la que venga. “La mayoría de mi público es de España, a pesar de que yo esté en Miami. Tengo también mucha gente de Latinoamérica. Mi gente me apoya muchísimo”, apunta.

“La tierra me tira mucho, me encantaría hacer un videoclip en Almería, concretamente en el desierto de Almería. Puerto Rico es mi segunda casa, porque mi marido es de allí, y soy agradecida con un país que me ha abierto las puertas, pero me encantaría hacer más producciones aquí en España”, concluye.