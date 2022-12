Evil West, una sinfonía coral de sangre, vampiros y mucho plomo

El Lejano Oeste es siempre un escenario icónico, atractivo y con mucho tirón para desarrollar videojuegos. Algo que ha sabido plasmar de manera muy convincente el estudio Flying Wild Hog que ha publicado hace escasos días Evil West, una versión alternativa ambientada a finales del siglo XIX en la que nos toca encarnar a Jesse Rentier, un joven cazavampiros y heredero del Instituto Rentier liderado por su padre.

Evil West Género: Acción Lanzamiento: 22 de noviembre Desarrolladora: Flying Wild Hog Plataformas: PS4, PS5, XSeries y PC Textos: Español Voces: Inglés Precio: 59,99€

Sí, has leído bien. Un título en el que toca bregar con hordas de chupasangres mientras recorremos áridos y bucólicos escenarios que podrían ser perfectamente una estampa de Tabernas (Almería). No suena nada mal, ¿verdad?

Pero, yendo al meollo, ¿qué es Evil West? Es un juego de acción en tercera persona que tiene como objetivo rescatar al Salvaje Oeste de una epidemia de vampiros. Un argumento muy peregrino que se sazona con una narrativa directa y cargada de mucha, mucha, mucha acción (y plomo).

Y no, no exageramos porque Evil West es todo lo que podíamos esperar de fusionar sin pudor God of War y Red Dead Redemption, dos pesos pesados dentro del sector de los videojuegos. Porque por un lado bebe de esa característica ubicación de la cámara de los últimos títulos de Kratos junto a su brutalidad a la hora de machacar a los enemigos humanos y vampiros y, por otro, por la apuesta por un Lejano Oeste que mezcla diferentes biomas como desiertos, bosques, poblados y otras ubicaciones de manera similar a como lo hacía el título de Rockstar Games.

Y es que esta hilarante aventura de acción está diseñada para proporcionar una experiencia de combate visceral, explosiva y divertida ya que la acción, algunos tramos de exploración y otros tantos de cinemáticas, dan forma a un producto que es claro y directo con su premisa: divertir sin tener que pensar mucho.

Para ello, recuperando fórmulas de la anterior generación, se apuesta por una aventura lineal que nos guiará a través de dieciséis misiones ambientadas en una amplia variedad de entornos en los que Jesse tendrá que explorar todos los rincones del Salvaje Oeste, buscando nuevos miembros del Instituto y valiosas pistas sobre la conspiración que ha provocado esta pandemia vampírica, saqueando dinero de cofres y cadáveres abandonados y haciendo crecer su arsenal de armas y sus habilidades para convertirse en una trilladora de vampiros.

Un arsenal de primera

Mención especial aquí para el arsenal con el que Jesse tendrá que combatir a las hordas de enemigos combinando armas de fuego tradicionales con otras de tecnología avanzada como el Guantelete Rentier, alma máter del título, ofreciendo así una casi infinita variedad de combos en los que se entremezclan ataques a distancias con golpes devastadores a corta distancia lo que da como resultado una coreografía de destrucción de la que los amantes de la icónica saga Doom estarían orgullosos.

Y la fórmula funciona porque sin darnos cuenta iremos avanzando en la historia machacando a multitud de enemigos, a habilidosos y rocosos jefes con su típica barra de vida y recopilando todo tipo de coleccionables hasta llegar a un final épico, cerrado y justo. No hay añadidos y alargues artificiales.

En ese momento habrán pasado entre 10 y 15 horas y tendremos la sensación de que el juego convence con sus armas tan clásicas como contundentes y ejemplifica que no hace falta ser un juego Triple A con 80 horas de duración para conseguir su propósito.

Todo ello con un acabado gráfico que sin ser puntero es bastante convincente con enemigos y escenarios bastante detallados con texturas y efectos notables y corriendo siempre a 60fps en consolas de nueva generación. Nosotros hemos podido probar el título en una Playstation 5 y, como la mayoría de juegos de nueva generación, ofrece dos modos: rendimiento y calidad. El primero opta por los citados 60 imágenes por segundo pero sacrifica hasta los 1080p la resolución mientras que el segundo escala hasta 4K pero se queda en 30fps.

Habiendo probado ambos, recomiendo encarecidamente el primero puesto que el frenetismo que propone el juego se diluye un poco si lo hacemos a 30 imágenes por segundo.

Conclusión

Evil West es una propuesta alejada de los cánones actuales que nos sumerge en una experiencia frenética, adictiva y con la duración perfecta. No descubre la pólvora ni lo pretende, simplemente se centra en sus fortalezas y las exprime hasta la extenuación en una sinfonía coral de sangre, vampiros y mucho plomo que merece toda nuestra atención. Si te gusta el Lejano Oeste, los vampiros y la acción en su más sentido estricto de la palabra, Evil West es un título recomendable para disfrutar entre polvorón y mantecado.

Hemos podido probar Evil West gracias a una clave que nos ha remitido Plaion España para Playstation 5.