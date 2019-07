Exposición de Manuel Falces sobre el cine en Almería en Alcudia de Monteagud

Alcudia de Monteagud recordó el pasado sábado a Manuel Falces. En la Sala de Usos Múltiples del municipio se congregaron vecinos y amigos de Manuel Falces en la inauguración de la exposición La linterna mágica un proyecto en torno al cine en Almería dirigido por Matilde Sánchez Imberlón, viuda del fotógrafo.

La exposición está organizada por la Fundación Manuel Falces y cuenta con la colaboración tanto del Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud como de la Diputación Provincial de Almería. El positivado y enmarcado ha sido realizado por Carlos de Paz.

El acto de inauguración contó con el alcalde de Alcudia, Juan Blas Martínez Sánchez acompañado de Matilde Sánchez. También estuvieron Juan Manuel Sánchez, teniente de alcalde y Francisco Martínez y Trinidad Pérez, concejales del municipio. Entre el público estaba Eloísa Cabrera, delegada de Cultura.

El primer edil recordó que “este acto lo hacemos en homenaje a Manuel Falces, que fue un hombre que hizo una enorme aportación al patrimonio cultural. Falces lo que hizo fue crear un enorme patrimonio que está en la historia de la cultura almeriense”. El alcalde dijo que “Falces llevó al mundo la fotografía y Almería”.

“Hacía mucho tiempo que quería hacer una exposición con la obra de Manuel Falces, porque me parecía a mi que merecía esto. Hoy he cumplido esa ilusión y por eso me siento feliz”, concluyó el alcalde. Matilde Sánchez, presidenta de la Fundación Manuel Falces, que produce la exposición, afirmó que “esta exposición es una iniciativa de Juan Blas, el alcalde, y es algo que me llenó de ilusión que me pidiera una exposición de Falces”.

La exposición que se compone de 57 fotografías se ha producido expresamente para exponerla en Alcudia de Monteagud. “Estoy encantada de haber hecho esta exposición aquí, y estoy feliz de contar con la presencia de todos vosotros, donde veo muchas caras conocidas y amigos de Manuel”. El acto se cerró con la brillante actuación de José Vélez al violín, Salvador Esteve al violín, Clara García a la viola y Paloma García al chelo. Hicieron un repertorio basado en bandas sonoras de películas. El público los despidió puesto en pie. Fue el colofón a una noche de emociones.