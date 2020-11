FICAL recuerda a Kiko Medina con su documental ‘Almería 1975. El cine que nos hizo libres’

El productor de cine almeriense Kiko Medina ha dejado un hueco irreparable entre los profesionales del sector audiovisual de la provincia. Su empuje, perseverancia, carácter y talento sustentan gran parte del resurgir del cine en los últimos años en la provincia de Almería. El Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, ha querido recordar al ilustre productor con la proyección del documental Almería 1975. El cine que nos hizo libres, uno de sus proyectos más personales, en la sección ‘Almería, tierra de rodajes’.

A la sesión, celebrada en el Museo de Almería, una de las nuevas sedes de FICAL 2020, asistió el presidente de Diputación, Javier A. García; el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el director del documental, Juan Gabriel García, y amigos y familiares de Kiko Medina, como su madre o su hermano Javier, así como compañeros de TESA (Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería), en una proyección que sirvió para reivindicar su aportación al séptimo arte almeriense.

El diputado de Cultura y Cine ha afirmado que “Kiko Medina fue el impulsor de los encuentros de TESA y el culpable de que el Premio de Producción de FICAL sea, a partir de esta edición, para los almerienses que quieren hacer cine. Todos somos Kiko Medina, todos somos esa gente, esa fuerza, ganas, tesón e ilusión de luchar por Almería. Es el mejor ejemplo para nuestro día a día. Por él y por todos ustedes hoy estamos aquí”.

Por su parte, Juan Gabriel García ha destacado varias cualidades de Kiko Medina como “su profesionalidad, era una persona que sabía dar cada paso que implica la evolución de cualquier proyecto audiovisual con un profundo conocimiento. Otro aspecto fundamental que estaba presente en todos sus trabajos era la calidad. Y, por supuesto, la pasión que ponía en cada proyecto y en todo lo relacionado con el cine, sacando adelante obras de contrastados cineastas o apoyando a jóvenes que acaban de empezar”.

Por último, el director de ‘Almería 1975’ ha concluido que “tenemos que celebrar que hemos conocido a Kiko Medina, que ha formado parte de nuestras vidas y que su legado siempre permanecerá con nosotros a través de sus películas”.

En agosto de 1975 e impulsada por tres almerienses, se celebró en la Sala de exposiciones del Banco de Bilbao del Paseo de Almería una muestra de cine independiente que dio acceso a los espectadores locales a un cine distinto, radicalmente opuesto al comercial al que estaban acostumbrados.

Las películas que pasaron la censura impuesta por el régimen fueron proyectadas en las sesiones oficiales, y las que no pasaron o no quisieron someterse a la censura, fueron exhibidas en un domicilio particular en la clandestinidad: siete días en total de proyecciones y debates que facilitaron intercambios de carácter cultural y político entre grupos sociales habitualmente aislados por las grandes distancias y lo precario de las comunicaciones.

Almería 1975. El cine que nos hizo libres recibió en 2016 el Premio a Mejor Proyecto de Producción en la edición de FICAL de ese año. En la Gala del Audiovisual Almeriense que se celebra este miércoles también se recordará el trascendental papel de Kiko Medina en la industria audiovisual almeriense.