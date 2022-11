FICAL recuerda la figura de Pilar Miró con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento

La sección de mesas redondas arrancó el viernes en el Patio de Luces de la Diputación haciendo un recuerdo muy emotivo a Pilar Miró, con motivo del vigesimoquinto aniversario de su fallecimiento con las actrices Mónica Randall y Mercedes Sampietro, el actor Guillermo Montesinos y su hijo, Gonzalo Miró en un coloquio moderado por Luis Alegre.

Mónica Randall evocó un momento en el que también se encontraba el actor Álvaro de Luna, además de su pasión juvenil compartida por el personaje de Jo de ‘Mujercitas’, por su carácter culto e independiente, lejos de los tópicos que ‘se exigían’ a las mujeres. Mercedes Sampietro, que participó en varias películas dirigidas por Pilar, destacó “cómo estaba pendiente de mí, muy cuidadosa. Muchos hablaban de ella pero pocas la conocían y yo me quedo la satisfacción de que se le haya podido conocer por sus películas”.

En el caso de Guillermo Montesinos fue con la histórica cinta ‘El Crimen de Cuenca’, en la que me eligió “por mi físico”, bromeó, teniendo en cuenta que buscaba un actor menudo para ese papel. Lógicamente, las claves más emotivas llegaron con el testimonio de Gonzalo Miró, que ante todo recordó a su madre “como una madre atípica, recuerdo estar con ella pero no en cumpleaños o en parques, sino viajando, en rodajes, yendo al cine, al teatro, a la ópera. Los dieciséis años que viví con ella me intentó inculcar siempre los valores de la justicia, el trabajo y la honestidad”.

También se hizo referencia a otros aspectos importantes, como su propia enfermedad de corazón que la hacían “ser una persona fuerte pero a la vez transmitiendo una fragilidad muy humana, cuando te acercabas a ella se escuchaban las válvulas que tenía en el corazón”, apuntó Sampietro o su conflicto y después absolución cuando fue apartada de Televisión Española.