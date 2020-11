FICAL reconoce el fenómeno ‘Veneno’ con el Premio Filming Almería

La historia de la almeriense Cristina Ortiz, nacida en Adra, una de las primeras mujeres en visibilizar al colectivo transgénero y transexual en España, convertida en ficción a través de la serie ‘Veneno’, dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo, en una producción de Atresmedia, se ha convertido en un fenómeno social que esta tarde ha recibido el Premio Filming Almería de FICAL, como reconocimiento a la promoción que ha realizado de la provincia para las localizaciones de proyectos audiovisuales.

La protagonista de la serie, Daniela Santiago, que interpreta a ‘ Veneno’, junto al productor ejecutivo, David Troncoso, han recogido el premio entregado por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, en el Teatro Apolo, y han participado posteriormente en una mesa redonda, junto a Mariona Terés y la almeriense Paca La Piraña, que fue amiga de Cristina, y que también forman parte del reparto de esta exitosa serie. Elena Sánchez ha moderado el coloquio.

Manuel Guzmán ha destacado que “FICAL está demostrando que en la provincia, además de magníficos paisajes para rodar, también existen excelentes profesionales de la industria del cine, y en el festival lo estamos promocionando, como la hace la serie ‘Veneno’, que ha rodado en nuestra provincia”. También ha estado presente el director del festival, Enrique Iznaola.

Daniela Santiago se ha mostrado “muy orgullosa y emocionada por el premio Filming Almería. Seguro que ‘La Veneno’ se sentiría muy feliz de este trabajo que hemos realizado con respeto y amor”. Esta frase la desarrolla explicando que “Cristina no tuvo una vida fácil, eran otros tiempos, muy difíciles para las personas trans, y estamos muy agradecidas por el recibimiento de la gente y a este festival por permitirnos presentarla en su tierra”.

Además, Daniela Santiago ha puesto en valor que “es la primera vez que se realiza una serie con un reparto de mujeres trans. En otros tiempos no se reconocían nuestras capacidades como actrices y ahora sí es posible, como demuestra la serie. Se ha comprobado que somos actrices 360º”. A este respecto, la protagonista confiesa que “el casting fue muy duro, se presentó mucha gente, pero tras cuatro pruebas fui elegida”.

Sobredosis de emociones

David Troncoso ha incidido en la idea del casting. “Ha sido la clave del éxito, ‘Los Javis’ son una garantía de éxito, tienen un enorme talento a la hora de elegir los actores, escribir el guión y dirigir. Tienen la capacidad de emocionar y unir en la misma secuencia el drama y el humor, porque ‘Veneno’ es sobre todo una sobredosis de emociones”.

Mariona Terés también ha intervenido en la tertulia, celebrada en un Teatro Apolo, que ha agotado las entradas, dentro de la cultura segura, y ha manifestado que “sabía que la serie iba a funcionar, porque Los Javis son maravillosos. Ha sido un éxito progresivo, y ha permitido que la gente, después de ver Veneno, ahora se mira en el espejo y piensa que mal se hizo con este colectivo”.

La almeriense Paca La Piraña, amiga de Cristina Ortiz, ha sido todo un descubrimiento como actriz. Con su desparpajo habitual ha contado sobre el escenario del Apolo su experiencia y anécdotas del rodaje. “A los directores les costó localizarme, y me estuvieron insistiendo para que participaran. Yo tenía mis dudas, pues no quería jaleos, pero acepté y me han tratado como una princesa”. Cuando vio los primeros planos de Daniela en su papel de ‘Veneno’ pensó que “era clavada a Cristina”. Recuerda que Javier Ambrossi y Javier Calvo “me decían que era una gran actriz y yo me lo he creído” y tanto Daniela como Mariona han valorado su disciplina durante el rodaje. Paca ha terminado asegurando que “La Veneno’ ya es un mito como Marilyn Monroe, pero de Almería”. Y es que tras el éxito en España, la serie ahora inicia un recorrido internacional de la mano de HBO y, con ella, las localizaciones de Almería como tierra de cine.