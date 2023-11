El FICAL más ambicioso homenajea a ‘La que se avecina’ y ‘Entre tierras’

La programación de la edición número veintidós de FICAL se presentó ayer en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería tras el éxito de la puesta de largo que tuvo lugar el lunes en Madrid, en la sede de Cosentino, con una amplia representación de los profesionales más importantes del audiovisual español. Del 17 al 26 de noviembre la provincia de Almería se llenará de cine y cultura con más de 100 actividades y 500 invitados.

Ya se desvelaba todo el contenido de FICAL 2023 que, como puntos más álgidos con las estrellas Nathalie Poza, Álvaro Morte, José Mota y William Levy, contempla una espectacular propuesta de mesas redondas con colosos del cine español o los homenajes especiales para La que se avecina, que recibirá un premio de honor como una de las comedias más representativas de las series nacionales, o el Premio ‘Almería Filming’ para la serie rodada en la provincia Entre tierras.

En la presentación de Almería intervinieron el presidente de Diputación, Javier A. García; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín y el director de FICAL 2023, Enrique Iznaola.

El presidente de Diputación, Javier A. García, puso de relieve que “FICAL se ha convertido desde hace mucho en una cita clave para el sector porque, entre otras cuestiones, somos el único festival de España que cuenta con secciones competitivas de máximo nivel de los tres grandes formatos audiovisuales que existen: largos, cortos y series. Almería ha sido, es y será eterna tierra de cine y FICAL potencia esta relación y que, como almerienses, nos sintamos profundamente orgullosos de ella”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, afirmaba que “apostar por este Festival supone apostar por una industria que en Almería crea empleo, crea riqueza y que es una excelente plataforma de promoción para que espectadores de todo el mundo vengan a conocer y a disfrutar de nuestra tierra. Te aporto un dato: en 2022 se rodaron en la ciudad de Almería 20 producciones y este año ya llevamos 30 rodajes y queda aún algunos pendientes hasta final de año”

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín explicó que “la colaboración del Gobierno andaluz en el cine es un compromiso firme con la promoción de la industria audiovisual. A través de incentivos fiscales, de programas de apoyo, de subvenciones buscamos fomentar la producción cinematográfica en nuestra región, contribuyendo así al desarrollo económico y cultural. Desde la Junta de Andalucía mostramos nuestro compromiso para mantener un vínculo duradero con la comunidad cinematográfica y FICAL es un ejemplo de ello”.

El director del Festival, Enrique Iznaola subrayó “la apuesta por el audiovisual almeriense que sigue siendo fundamental con el estreno en sección oficial de Amanece de Juanfra Viruega, los tres cortometrajes a concurso, la gala del audiovisual almeriense, la proyección del documental Controverso, la presentación de La zona vacía, la mesa redonda de TESA o el taller de videoclips del director almeriense Willy Rodríguez. A esto se suma el certamen Gallopedro, Miradas Adolescentes, el concurso del IES La Salle Chocillas o la gala de proyecto Camina”.

El protagonismo de las series cada vez es mayor en FICAL y por eso se incluye un homenaje a una producción televisiva que haya dejado huella en los espectadores. El premio de este año recae en La que se avecina, de Mediaset, que desde 2007 se ha convertido en la comedia de referencia y en una de las series más populares de todos los tiempo.

Este premio especial, con la presencia de parte del elenco, se entregará en la Gala de Clausura en el Auditorio Maestro Padilla, el 25 de noviembre a partir de las 20:30 horas. El otro premio especial, ‘Filming Almería’, se entrega a una producción que haya rodado en la provincia y con ello haya contribuido a difundir los platos naturales de los paisajes almerienses.

Este premio ha recaído en Entre tierras, producida por Boomerang para Atresmedia, con el protagonismo de Megan Montaner, Unax Ugalde o Carlos Serrano. Este galardón se entregará en la Gala Internacional ‘Almería en corto’, en el Teatro Cervantes, el viernes 24 de noviembre, a partir de las 20:30 horas.

Preestrenos

FICAL todavía guarda más sorpresas y se ha convertido en un potente foro donde las productoras nacionales preestrenan sus últimos trabajos. Este año la película del almeriense Manuel Martín Cuenca, El amor de Andrea, se proyectará tras la gala de inauguración este viernes, 17 de noviembre, a partir de las 22 horas en el Maestro Padilla.

Además, el público podrá ver en primicia otros títulos como Devoción, L’Home del Nassos, La Navidad en sus manos, Robot dreams, Caleta Palace o Honeymoon. Al igual que la presentación de series que aún no han llegado a la pequeña pantalla como La ley del Mar, de TVE; 13 días de Canal Sur y Secuoya; The killing kind, de AXN o Matar al presidente, de Movistar Plus +.

Los cineastas almerienses Nuria Vargas y Juan Francisco Viruega también recibirán premios especiales en FICAL 2023. Nuria Vargas, directora del documental Controverso, ha sido premiada con el ASFAAN como reconocimiento a su trayectoria y Juan Francisco Viruega recibirá el premio Canal Sur como cineasta emergente por su ópera prima Amanece, que participa a concurso en FICAL.