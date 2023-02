La Fabriquilla Teatro representa con gran éxito la obra ‘Galloperro’ en Roquetas

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar acogió el pasado martes la representación de la obra Galloperro a cargo de La Fabriquilla Teatro. La obra se situaba en los años de la reforma psiquiátrica en este país y pretendía mostrar el antes (la vida dentro de los hospitales) y el después (la vida fuera de esos centros) de algunos enfermos psiquiátricos.

Una procesión del Corpus Christi en los pasillos del hospital sirve de punto de partida para ir descubriendo la naturaleza de cada uno de los personajes principales. Posteriormente, una atolondrada excursión a Ceuta permitió comprobar el nulo aprendizaje social que los protagonistas habían adquirido a lo largo de sus vidas plenas de aislamiento y soledad.

La segunda parte de la obra dividía el escenario en tres zonas. Por un lado, la vivienda en la que habitaban los protagonistas; por otro, el exterior, simbolizado en un banco cualquiera de un parque y por último, el antiguo hospital reconvertido en espacio de consulta médica por donde van pasando los distintos personajes.

La obra no pretendía inclinarse hacia la bondad o la vileza de uno u otro modelo, sino exponer ciertas vivencias de sus personajes dentro de los hospitales y fuera de ellos. La vida de estos personajes no es ni blanca ni negra sino gris (no son ni perros ni gallos, sino tristes galloperros).

En el elenco de actores estuvo formado por Enrique López-Gay Lucio-Villegas (David), Pilar Granados Romero (Marta), Sonia Martínez Montoya (Eulalia), Manuel García Marín (Anselmo), Paqui Ramírez (Martirio), Carmen Martínez Amat (Hermana Tomasa), Carmen Maldonado Marín (Director), Mamen Segovia (Doctora), Rafael Posada Fernández (Emilio) e Irene San Pedro (Nadia). La obra está escrita y dirigida por Juan Montenegro.