Fallece en Madrid la poeta y profesora almeriense Pura López Cortés

El mundo de las letras vuelve a vestirse de luto con la muerte de la poeta y profesora almeriense Pura López Cortés. Esta gran mujer, un referente de la poesía almeriense, ha estado durante varios años luchando contra una enfermedad. López Cortés ha fallecido en Madrid.

Nació en Almería en 1952, donde siempre vivió. Maestra (especialista en filología), presidio el Ateneo de Almería, dirigiendo sus Pliegos Poéticos. También ha sido miembro del Instituto de Estudios Almerienses y Delegada en Almería de la Sección Andaluza de la Asociación Colegial de Escritores.

La propia Pura López Cortés en una semblanza que ella mismo realizó destacaba que no tuvo hijos, “pese a ser lo que más he deseado desde muy joven. Estudié magisterio porque me gustaba ser maestra y he sido una maestra vocacional, la enseñanza me ha dado grandes alegrías, tengo algunos cursos de Filosofía y Letras como alumna libre; pero entre las clases, las actividades extraescolares que me buscaba, la escritura y la juventud, que te da muchas ganas de divertirte y la enfermedad que a veces te visita con más asiduidad de lo deseado, no terminé”.

“Comencé a dar clase con 18 años y luego me especialicé en lengua y literatura, materias que impartí casi toda mi vida profesional, 36 años, escribí mis propios textos, los ilustraron mis alumnas y mi padre, las lecturas las elegimos entre mis discípulas y yo, fueron unos años preciosos. Ya estoy jubilada”, contaba esta mujer que siempre fue admirada en el mundo de las letras.

“Escribo desde niña, las personas que contribuyeron a ello fueron en primer lugar mis padres, mi madre me recitaba poesías que para mí eran preciosas y mi padre me contaba cuentos, muchos de ellos eran recreaciones del TBO Pumby, que improvisaba para mí, mis abuelos y mi tía Rosario me contaban y leían igualmente los clásicos infantiles que me narraban leyendas, historias de verdad”, subrayaba.

Me ha gustado siempre mucho leer, ya a los doce años leí mi primera novela, me gusta bastante la literatura española. En narrativa desde El lazarillo a los cuentos populares, pasando por las leyendas de Bécquer, los cuentos de Celia, que he releído de mayor con mis alumnos. He sido una lectora entusiasta de Pérez Galdós, Unamuno, en todas sus vertientes, Azorín, Baroja, Blasco Ibáñez”, explicaba en torno a sus lecturas favoritas.

“En poesía, que es lo que más escribo, tengo un poeta sobre todos y todas: Don Antonio Machado, también me encantan: Miguel Hernández, Bécquer, Juan Ramón, San Juan de la Cruz, Ángela Figuera, Concha Zardoya, Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, Alfonsina Storni, José Martí, Rafael Morales, Angelina Gatell, Mariano Roldán, Joaquín Benito de Lucas, Leopoldo de Luís, Concha Lagos, David González, Luís Felipe Comendador, Isabel Pérez Montalbán”, matizaba.

Sin duda, la muerte de Pura López Cortes supone una gran perdida para las letras almerienses. Desde hace ya unos años, Pura que aparentemente se veía una persona fuerte, participaba muy asiduamente en actos literarios, debido a la grave enfermedad que padecía. Se va una gran mujer, una excelente profesora y ante todo, una mujer que amó la escritura como nadie.