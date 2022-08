Fallece Manolo Sanlúcar, figura clave de la guitarra en el mundo

El guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar, maestro de guitarristas y “referente imprescindible” de la guitarra flamenca de concierto, ha dejado un legado que quedará patente en una obra “muy inquieta y variada”, como señala Fermín Lobatón, crítico y escritor especializado en flamenco. “Su obra creativa es inmensa y precisará en algún momento de una valoración adecuada y merecida porque él vivió comprometido con la música flamenca y preocupado por enriquecerla”, asegura.

Sanlúcar, fallecido ayer, fue creador de una serie de obras emblemáticas que son “fetiches entre los guitarristas”, como su disco Tauromagia, su obras sinfónicas Medea, para el Ballet Nacional de España, o Locura de briso y trino (1998), en honor a Lorca, destaca Lobatón.

Sanlúcar ha sido “un referente imprescindible de la guitarra flamenca de concierto” y fue “un gran guitarrista de acompañamiento hasta que se dedicó por completo al concertismo”, apostilla. La obra que deja es “muy inquieta y variada”, señala el escritor, añadiendo que su trilogía Mundo y Forma de la Guitarra Flamenca (1971-72-73) marcó el canon contemporáneo de este instrumento. Lobatón coloca a Sanlúcar dentro de la llamada “triada” que constituyeron él mismo, Paco de Lucía y Víctor Monge “Serranito”, y que se encumbraron como los encargados de “renovar la herencia de los maestros anteriores”.

La muerte de Manolo Sanlúcar a los 78 años provocaba una oleada de reacciones en redes sociales, donde políticos, artistas y ciudadanos mostraban su pésame por la pérdida de uno de los maestros de la guitarra. “Hoy se ha ido al cielo el gran Manolo Sanlúcar. Hoy hay una juerga en el jardín”, escribía en sus redes el Canijo de Jerez, cantante y ex miembro de Los Delinqüentes.

“Muere Manolo Sanlúcar, ha muerto un maestro. Mi reconocimiento a uno de los más grandes virtuosos de la guitarra. Con su arte abrió fronteras al flamenco y llevó el nombre de Andalucía por todo el mundo”, señalaba el Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

Las condolencias también llegaban desde las localidades vecinas a Sanlúcar, como el alcalde de Cádiz, José María González, que aseguraba que es “un día triste” para la provincia, por perder “uno de sus grandes referentes musicales, capaz de expresar como pocos en sus acordes las raíces y entrañas de esta tierra”.

El alcalde de Trebujena (Cádiz), Ramón Galán decía también que hoy es “un día muy triste” y destacaba la “especial relación” que “el genio Manuel Muñoz Alcón” tenía con este municipio gaditano al darle su nombre a una de sus composiciones.

El Ayuntamiento de Jerez expresaba“ sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos, artistas y profesionales de la música y de la cultura que hoy sienten la pérdida del guitarrista y compositor sanluqueño”.

Enciclopedia del flamenco

El guitarrista Manolo Sanlúcar dejó los escenarios en 2013 para dedicarse en cuerpo y alma a lo que él definía como un “mandato divino”, la elaboración de una monumental enciclopedia audiovisual del flamenco, que le llevó quince años de su vida.

En su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Manuel Muñoz Alcón dio por concluido el pasado año esta enciclopedia que lleva por título La Guitarra Flamenca, Manolo Sanlúcar y que se compone de un primer libro, titulado Andalucía: La otra historia, dividido en tres volúmenes; de un segundo libro, La escuela, compuesto por otros dos volúmenes; y de doce DVD en los que, con la participación de más de 40 artistas, desentraña los misterios del sistema musical que encierran los géneros y palos flamencos.

En una entrevista que concedió a Efe en noviembre de 2021, Sanlúcar explicaba que para hacer la enciclopedia había dejado los escenarios e incluso hacía siete años que no tocaba la guitarra en privado y confesaba: “Yo siempre he procurado estar y hacer aquello que necesita mi cultura. No puedo quejarme de nada, no puedo quejarme de trabajar mucho, no puedo quejarme de, a veces, no elegir lo que yo necesito”.

La Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda llegaron a un acuerdo para publicar esta obra, en la que la guitarra actúa como hilo conductor. Para Sanlúcar, la guitarra flamenca, con guitarristas de su generación como Paco de Lucía, dio un “salto de gigante” y se hizo “mucho más académica”, por lo que precisaba de una “explicación más ortodoxa”.

“Al nivel que estamos ya precisa de una explicación más ortodoxa. A mí me ha tocado acudir a esa tarea porque en el flamenco somos muy pocos los que tenemos formación académica” apuntaba.