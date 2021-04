Fermín Bocos presentó en Almería su última novela que se titula ‘Algo va mal’

El escritor y periodista Fermín Bocos presentó el pasado jueves su última novela Algo va mal en un acto que tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, y que estaba organizado por Diario de Almería, dentro del ciclo Diario de los Libros.

Bocos fue presentado por Antonio Lao, director de Diario de Almería. En la mesa también estuvo María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad de Almería. Lao, leyó un artículo de Antonio Galindo que escribió el pasado domingo con motivo de la visita de Bocos a Almería.

Bocos recalcó la diferencia existente entre el periodista y el escritor. “El periodista llega a ser novelista, degenerando. El periodista si cumple bien su tarea está para reflejar como notarios la propia actualidad. Sin embargo, el novelista opera con la licencia que da la imaginación”.

El escritor y periodista subrayó que “la novela pierde cuando se trata de contar, no ocurre igual con el ensayo. Los libros son de quien los escribe, pero también de quien los recibe. Una intriga que se ajusta al canon literario de la novela negra al mismo tiempo si se revela el contenido de la novela, no tiene misterio. Esta no es una novela de tesis, salvo el protagonismo que tiene el Club Bilderberg, un club discreto, pero no secreto, donde se reúnen grandes poderosos”.

“Esta novela, Algo va mal, que no tiene nada que ver con la pandemia, no tiene un afán redentor, no es un ensayo. Refleja varios mundos que yo conozco muy bien, unos por haberlos vivido a lo largo de mi trayectoria como periodista y luego otros por la relación entre el periodista y el poder, relaciones que unas veces son santas con un intercambio razonable y otras son el resultado de un antagonismo insoportable” explicó Bocos.

El escritor también hizo referencia a El Marsellés, un personaje muy especial en su novela. “Un tipo que desarrolla con eficacia un oficio muy requerido, como es ser asesino, ya que no deja huella en muchas ocasiones y otras veces deja un mensaje cuando actúa. Este personaje es capaz de matar, pero tiene una sensibilidad muy especial hacia la música y la pintura”.

Bocos explicó que “los medios de comunicación administran y suministran los miedos de la sociedad. Todos tenemos una opinión de casi todo, y podemos llegar a pensar que nuestra opinión es la buena o la mejor. Todo es el resultado de la información que hemos ido recibiendo”.

Por otra parte, Fermín Bocos también hizo referencia a la relación que se produce entre el periodista y los políticos. “El periodista no deja de ser un obstáculo en el recorrido del camino de gloria que tienen los responsables políticos. La política ha ido poco a poco derivándose en el relato del acontecer de cada día. La mayor parte de los políticos tienen intención de hacer las cosas bien, pero a veces se tuercen. Y cuando esto se produce, algunos políticos en vez de corregir el error contratan a un asesor. Si a través del poder político se puede influir no solo en el periodista sino en el medio en el que trabaja ya tiene la mitad del relato ganado”.

“Hay periodistas y directores de medios que piensan que pueden cambiar gobiernos. El pecado de los reyes ha sido generalmente la ingratitud y el pecado de los políticos, generalmente, es el olvido”, dijo Bocos. Fue un acto literario que gustó mucho, donde Fermín Bocos dio a conocer detalles de esta novela, aunque ya la siguiente sobre mitología que podría ser publicada para la próxima Navidad. Ahora queda esperar unos meses.