Fermín Bocos: “La pandemia ha hecho que la gente tenga más tiempo para leer”

Regresa a Almería, una tierra que conoce bien, para presentar mañana jueves a las 17:30 horas en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) su última novela titulada Algo va mal, editada por Destino. Fermín Bocos es uno de los grandes periodistas de este país y un escritor con oficio.

-El título ya llama la atención de entrada y más en estos tiempos.

-El título así como la propia novela es de antes de la pandemia. Algo va mal es la primera frase de la novela y tiene que ver con la perplejidad que les provoca a dos policías la imagen fotográfica de un par de cadáveres. Es una novela negra y un pequeño homenaje a Tony Judt, un sociólogo fallecido hace diez años con una lucidez extraordinaria que tiene una novela titulada precisamente Algo va mal.

-¿Cuando se plantea escribir esta novela negra Algo va mal?

-Ninguno de mis libros es una novela negra tan ajustado al canon como Algo va mal. A juzgar por los resultados esta obra ha ido bien.

-Hay una mezcla explosiva en la obra entre política, poder y medios de comunicación. Pero esto es algo que se vive hoy día.

-Es una ficción, pero se puede decir que es una realidad aplazada. Es un entramado entre la relación entre el poder, los medios de comunicación, la política y la corrupción, y podría ser la portada de un periódico de pasado mañana.

-¿El hecho de ser periodista le ha facilitado escribir la novela?

-Sin duda. El oficio nos enseña a contar una historia, porque no hay más secreto que viajar, leer, vivir y contar. Eso me ha ayudado a establecer un tipo de relato que ha optado en este caso por los diálogos.

-¿La novela se desarrolla en distintos escenarios?

-La historia transcurre a principios del siglo XXI, en los meses previos a la guerra de Iraq, pero los personajes se mueven por Amsterdam, Berlín, París, Madrid, Nueva York o Gibraltar, y tiene que ver con una investigación policial que se lleva a cabo tras un asesinato en el Club Bilderberg, pero en paralelo hay un par de investigaciones llevadas a cabo por periodistas en Berlín y Gibraltar.

-En este caso, tras escribir la novela la dejó algún tiempo en un cajón, o la editorial se la pidió de inmediato.

-La terminé y la ofrecí a Destino del Grupo Planeta y me la publicaron rápidamente. Realmente no hubo tiempo para dejar reposar en ningún momento.

-Estará de acuerdo en que la novela negra vive un momento de esplendor. ¿Se siente cómodo en ese género?

-La novela negra vuelve a tener auge por dos razones. Primero te permite evadirte sin ninguna contraindicación, ya que el único misterio es saber quien está detrás de los crímenes y a poder ser anticiparse al propio autor para averiguarlo. Y luego la pandemia ha hecho que la gente tenga más tiempo para leer. Se ha dedicado mucho tiempo a la lectura en esos momentos de encierro.

-A modo de conclusión qué pretende llevar al lector.

-Con esta obra quiero explicarle a la gente que quien controla los medios acaba controlando los miedos de la sociedad.

-La profesión periodística no atraviesa un gran momento. ¿Ahora como se siente mejor escribiendo una novela o trabajando en una redacción de un medio de comunicación?

-Echo de menos de la redacción cuando nos permitían fumar, cuando no había un toque de queda, ya que tras acabar la labor diaria seguíamos con la tertulia. Me encuentro cómodo escribiendo porque nunca he dejado de hacerlo, porque siempre he escrito artículos de opinión. El momento del periodismo actual es crucial tirando a malo, debido a la paulatina deserción de los lectores de prensa de papel, la pérdida de credibilidad de algunos medios por exceso de contaminación política, la precariedad laboral y salarial y luego el fenómeno de la estúpida idea de que el llamado periodismo ciudadano puede remplazar al periodismo clásico.

-¿Es la mejor novela que ha escrito hasta ahora?

-Tirando de tópicos, la mejor novela no tengo la menor duda que será la próxima.

-Usted es un enamorado del mundo clásico. Creo incluso que ya tiene claro lo próximo que va a publicar.

-Pues sí. La editorial ya ha aceptado mi nuevo libro que saldrá a finales de año dedicado al mundo clásico y la mitología.

-Creo que Almería es una provincia que le es familiar y conoce bastante bien.

-Tengo una notable vinculación con Almería. Tengo un cuñado, que se ha jubilado ahora y vive entre Villaricos y Garrucha y tiene un barco pequeño. Lo he compartido durante muchos veranos. Y hace unos años me acercaba mucho a Mojácar donde mis inolvidables amigos y maestros Manu Leguineche y Javier Reverte tenían una casa. Es una provincia que anticipa varios mundos, porque si viajas hacia Cabo de Gata parece que entramos en territorio lunar y si uno se queda en la zona de Mojácar quedas fascinado por un cierto embrujo.

-¿Está preocupado con el futuro de Baria en Villaricos?

-Tengo conocimiento de lo que se quiere hacer allí, y creo que hay que moverse para que no se eche encima una urbanización. Son una ruinas históricas de una ciudad romana, cimentada sobre huellas de una ciudad fenicia y es algo que hay que proteger.

-Me gustaría saber si usted es muy partidario de las nuevas tecnologías o todavía es un amante del papel.

-Yo conservo lo que buenamente, a lo largo de la vida, he ido acumulando. Lo único que no conservo son los guiones de la radio, lo demás si lo guardo, porque en definitiva es un retrato de nuestra propia vida.

-Creo que también es un gran amante del cine.

-Recuerdo la película 800 balas con Sancho Gracia. Siempre me ha parecido que Clint Eastwood nunca le devolverá a Almería el favor de haberle catapultado a la fama. Ahora lo ves en películas que el mismo produce y recuerdas que empezó con Sergio Leone cuando nadie lo conocía.