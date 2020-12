Fernando Martínez López desvela porque se dedica a escribir de forma metódica

Einstein visitó España en 1923. Un país convulso políticamente, y una de sus paradas fue Barcelona, donde el escritor almeriense Fernando Martínez López ha ambientado su última novela histórica, Tiempo de Eclipse, que presentó en los Biblioencuentros con autores que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería organiza en la Biblioteca Central José María Artero.

“Sabía de su estancia, había leído bastante, pero no lo consideré literariamente. Pero al final me vino como un fogonazo la imagen de Einstein, y decidí abordar esta época histórica para mi novela”. Fernando Martínez explica que Albert Einstein no sólo se reunió con el ambiente científico, sino también con el sindicalista de la época.

El autor reconoce que “escribo por la necesidad de comunicarme con los lectores”, y a la hora de abordar el trabajo “soy muy metódico”, como se ha visto en este trabajo con meses de documentación, más un año para escribir la novela y otro más de correcciones.

Y es que Fernando es un escritor que partiendo de una idea, un pensamiento, tal vez una ocurrencia original, un flechazo, como confiesa en este caso, entonces recopila información, configura tramas, moldea personajes, levanta una escenografía textual y emprende esa ardua y solitaria tarea literaria que consiste, nada más y nada menos, que en escribir, que no es poco.

En la presentación del acto, Pedro Asensio, jefe de servicio del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento, situó a Fernando Martínez como “un escritor de fondo, de largo recorrido, con una carrera constante, rigurosa e inquebrantable, ajena a vaivenes o contratiempos”.

Y expresó sobre Tiempo de eclipse, que “es una obra que podríamos encuadrar en la novela histórica, ese género en el que cada autor aprovecha el contexto de una realidad pretérita, para sumergirse en su propio mundo de ficción, un ámbito literario donde lo real y lo imaginario se confunden deliciosamente”.

Nacido en Jaén en marzo de 1966 y residente en Almería desde la infancia, Fernando Martínez es doctor en Ciencias Químicas y profesor de Educación Secundaria. También fue docente en la Universidad de León.

Ha publicado las novelas El sobre negro (2006), Sanchís y la reliquia sagrada (2006), Sanchís y el pergamino azul (2009) ( Instituto de Estudios Almerienses), El rastro difuso (2009) y El mar sigue siendo azul (2011) (Baile del Sol), Fresas amargas para siempre (2011, Ayuntamiento de Jumilla y 2014, Premium), Tu nombre con tinta de café (Algaida, 2015), El jinete del plenilunio ( Arráez, 2015), Los últimos recuerdos del reloj de arena (Premium, 2016) y la antología de relatos Arteratura (Malbec, 2019). En este 2020 publica la novela Tiempo de eclipse (Ed. Baile del Sol).

Resultó un encuentro delicioso, donde autor y su público profundizaron sobre la novela y el contexto histórico que la rodea, en una nueva actividad literaria en la Biblioteca Central José María Artero.