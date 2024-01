Fernando Martínez López presenta su libro ‘La edad perdida’ en Roquetas de Mar

El escritor Fernando Martínez López presenta este viernes, 12 de enero a las 19 horas en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar su libro La Edad Perdida. En esta novela se cuenta como un reconocido escritor recibe casi simultáneamente una llamada telefónica y una carta que rescatan del olvido la profunda amistad que forjó con Dámaso en los arrabales de la ciudad de Almería, a finales de la década de los sesenta.

Es entonces cuando resurge la duda de por qué desapareció Dámaso junto con su familia en aquellos años del franquismo tardío, y también algo más, un tumor adormecido en la conciencia por haber traicionado a su amigo en aquel tiempo y que vuelve a arañarlo con espinas de acero.

Esta es una historia sobre la amistad, el descubrimiento del amor, la transformación de una sociedad acartonada, las leyes que imperan en la calle, las familias rotas por la política, una historia dulce como un bollo mojado en leche y amarga como un beso de Judas, todo ello acontecido durante esa edad perdida que supone el salto de la infancia a la adolescencia pero que sin embargo, por su intensidad, queda para siempre tatuada en la memoria.

En una reciente entrevista con el autor en Diario de Almería, Martínez López sostenía que “es una novela que bucea en la nostalgia de esa época tan significativa como es el tránsito entre la infancia y la adolescencia. En este caso la acción principal se sitúa a finales de la década de los sesenta, años que nos trasladan a televisores en blanco y negro, lápices afilados sobre una mesa camilla y juegos en la calle”.

El escritor también explicaba como surgió la idea de escribir esta novela. “Surge de dos ideas principales: las intensas amistades que se forjan en la infancia y el misterio de una desaparición. Con estos mimbres confeccioné un relato breve que ganó el certamen literario Fernando Belmonte en Huelva y que fue finalista de uno de los más importantes de España, el Gabriel Miró, en Alicante. Enseguida fui consciente del potencial de este relato para convertirlo en novela corta urdiendo tramas paralelas e introduciendo nuevos personajes”.

Almería está muy presente en esta novela que ha tenido una excepcional acogida. “El desarrollo argumental podría instalarse en cualquier lugar de la España de aquellos tiempos, pero yo deseaba de alguna manera que fuera en Almería y realzarla literariamente, mostrar cómo era a finales de los sesenta y principios de los setenta. Eso no implica que esté contando la historia de mi vida, de hecho en los años en los que se desarrolla la acción yo era demasiado pequeño, pero sí es cierto que me inspiro en lugares y hechos que sucedieron a mi alrededor y que he transformado en ficción con eso que los escritores llamamos transustanciar la realidad. Pero no solo aparece Almería, sino que en los capítulos ambientados en el presente la acción se desarrolla principalmente en Comillas, en Cantabria, una población que me deslumbró cuando la descubrí”.

Hay valores fundamentales de las personas que aparecen en este nuevo libro. “La amistad, el amor y la búsqueda de la identidad siempre estarán ahí, viajando en el tiempo. Lo que cambia es el entorno social. La época actual es diferente, de una aparente mayor libertad, o no, inmersos en tecnología y burbujas protectoras, sobre todo en las ciudades donde ya es difícil que los niños se curtan en la calle”.