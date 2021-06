Fernando J. Múñez: “El éxito de un libro es que se lea mucho y además que la gente disfrute leyéndolo”

Regresa a Almería para participar en Diario de los Libros. Este escritor madrileño presenta a las 18 horas en el Auditorio Maestro Padilla su último libro Los diez escalones. El acto literario está organizado por Diario de Almería.

-Esta nueva obra imagino que la acabó ya en plena pandemia.

-Me pilló el año de pandemia terminando esta novela. Mi mujer y yo somos escritores, con lo cual estar metidos en casa escribiendo es como parte de la rutina, pero siempre afecta un encierro obligado. Tengo un jardín en casa donde me he podido dar paseos, pero repito, siempre afecta el tener que estar encerrado por obligación debido a la pandemia.

-Un thriller histórico en Castilla en el siglo XIII. ¿Le gusta esa época?

-El medievo me gusta mucho. Lo que más me apetecía era contar la historia de Alvar León de Lara, ese personaje que es un cardenal de la curia papal, que en un momento determinado recibe un mensaje de su mentor-tutor que le ha criado en una abadía, y le pide que vuelva lo antes posible, porque había descubierto algo que era importante. Alvar no quiere volver porque 20 años atrás dejó al amor de su vida, y sabe que si la encuentra se va a romper por dentro. Pero al final vuelve y al día siguiente de llegar se produce la tragedia.

-¿Creo que la novela es un homenaje a El nombre de la Rosa y Umberto Eco?

-Lo he tomado como punto de partida. He cogido ese espíritu de El nombre de la Rosa, la parte del frío, abadía y crímenes. Mis personajes luego tienen arcos muy diferentes, pero esa parte inicial si me interesaba mucho.

-Si Alvar León es importante, Isabel no se queda atrás.

-El personaje de Isabel casi conforma una especie de triángulo. Alvar es el amor de la vida de Isabel durante los años de pubertad y juventud. Ella se vio obligada a casarse con Sancho Osorio que es un noble acostumbrado a matar musulmanes en la frontera. Es un maltratador salvaje que la ve como una extensión de sus propiedades. Isabel es una mujer que se siente abandonada por todos, pero al final se reconstruye y se muestra muy valiente. Es la verdadera heroína de esta historia.

-Misterio y amor es lo que rodea a la novela.

-Yo la defino como un thriller medieval con una historia de amor desgarrada.

-La xenofobia y la intolerancia religiosa también son palpables en la obra.

-El concepto de nación en el siglo XIII no existía, pero si existía el rechazo al diferente o la intolerancia religiosa. El siglo XIII tiene muchos contrastes, ya que puedes encontrarte en Toledo la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos y a pocos kilómetros se estaban partiendo el pecho a espada.

-A veces conocemos mejor lo inmediato, sin embargo, el siglo XIII queda lejos. ¿Esta novela sirve para entender mejor lo que ocurría en ese tiempo?

-Me gusta que el libro esté muy bien documentado y la percepción del medievo esté ahí, pero también hay muchas cosas que en mi caso, cuando hago ficción histórica, no deja de ser un acercamiento, porque hay muchas cosas del Medievo que tienes que interpretar cuando lo investigas. Cuando entras en la intrahistoria tienes que interpretar cómo ocurrían aquellas cosas y luego tienes que dárselo al lector de tal manera que lo entienda bien.

-Hay muchos lectores de novela histórica, sin embargo, hay otros que no están convencidos y tienen temor a enfrentarse a obras de cientos de páginas.

-Al final, yo siempre trato que todo lo que tiene que ver con la historia sea algo que sea asumible cuando lo lees. La cocinera de Castamar tenía cerca de 800 páginas y ha habido gente que me ha dicho que se le quedó corta. Al final lo que importa no es que tenga muchas páginas, sino que el contenido te atrape o no.

-¿Sus lectores le han elogiado ya esta nueva novela?

-Llevamos cerca de un mes en el mercado y he tenido percepciones muy buenas en cuanto a la novela. Eso me hace estar contento. Cuando alguien se acerca a una novela histórica, y sobre todo a mis novelas, sabe lo que se va a encontrar. Hay una parte cruda en la novela que son las vejaciones que sufre Isabel por parte de Sancho y eso la gente me lo ha dicho, pero ponerlo con esa dureza, está hecho con esa intención puesto que no se trata de dulcificar lo que ocurrió.

-¿Este libro lo veremos en televisión, como ha ocurrido con su anterior novela?

-No me gusta hacer pronóstico sobre esto. Para mi lo importante de la novela es que se lea. El éxito del libro no es que se termine haciendo una serie, eso es una percepción errónea. El éxito de un libro es que se lea mucho y también que la gente disfrute leyéndolo. Para mi esta es la labor que tiene la novela.

-Tengo entendido que con 14 años escribió una novela a mano y nunca la ha publicado.

-Es de narrativa fantástica. Se titula Los herederos de la tormenta y son 800 páginas. La tengo guardada con mucho cariño. Yo me aburría mucho en clase y decidí por las tardes irme a un parque a escribir la novela.

-Regresa a Diario de los Libros. ¿Qué supone estar cerca de los lectores?

-Después de lo que es escribir, lo que más me gusta es encontrarme con los lectores. Al final, estar con los lectores forma parte del circuito de la literatura. Ese momento de encontrarme con las personas que te leen tiene una magia muy especial. Todos los encuentros de autor que tengo los disfruto muchísimo.