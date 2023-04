Fernando J. Múñez presentó su libro ‘Antes se secará la tierra’ en Almería

El escritor Fernando J. Múñez presentó el pasado jueves en el Aula de Cultura de Cajamar su última obra Antes se secará la tierra. Múñez participaba por tercera vez en el ciclo Diario de los libros que organiza Diario de Almería. En esta ocasión, estuvo acompañado por su amigo el actor Rodolfo Sancho. El autor estuvo arropado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la UAL.

María del Mar Ruiz hizo una introducción a la obra de Múñez, de la que aseguró que “tenemos en la novela a dos familias que pertenecen a mundos incompatibles, unos apegados a la costumbres rurales frente a la explotación minera. El enfrentamiento entre las dos familias se produce porque tienen distintos valores y porque les mueven distintos fines. Los Castronavea quieren perpetuarse como una familia tradicional y los Ordaz que buscan un beneficio económico”.

“Es una novela en la que vives a través de la mirada de los personajes y puedes entender e incluso empatizar con algunos de ellos, pero también vas a entender en un determinado momento también sus miserias. Es muy interesante esta novela, porque el comportamiento de algunos personajes puede generar en el lector quizás cierto conflicto moral”, dijo Ruiz.

“Es una novela con un argumento muy bien construido, la trama tiene una gran solidez narrativa, los acontecimientos se van sucediendo de una manera inexorable, la historia a fin de cuentas, te atrapa y no te suelta hasta llegar al final. Les animo a que lean la novela con la misma pasión con la que viven los personajes sus vidas”.

Rodolfo Sancho, actor, explicó la relación que le une a Múñez. “Fernando y yo nos conocemos hace años. Fernando antes que novelista era guionista y director de cine. De hecho me llamó para protagonizar la película Las Nornas. He tenido la suerte de leer sus novelas y también muchos de los guiones que ha escrito que ojalá un día tengamos la suerte de verlo tanto en series como en películas”.

Con respeto a la obra de Múñez, Rodolfo Sancho subrayó que “soy amante de como escribe Fernando por muchos motivos. Me gustan sus descripciones tan detallistas, me encanta como se hilan unas tramas con otras y lo que me parece un verdadero talento es esa simbiosis que se da entre el romanticismo y la barbarie. En sus novelas hay mucho romanticismo, y de repente saltas a situaciones de barbarie total y sangrientas. Eso es una mezcla que personalmente me atrae mucho”.

Por su parte, Fernando J. Múñez, subrayó que “en la novela se cuenta el enfrentamiento de dos familias, que representan mundos muy diferentes. Los Castronavea son potentados y están muy unidos a la tierra y tienen un gran sentido del honor, mientras que los Ordaz son una familia que representa algo diferente, son una casta de empresarios que vienen con el carbón y la revolución industrial. En un momento dado abren una mina y ello producirá un gran conflicto”.

“Una de las cosas que yo pretendía con esta novela es ver como esos personajes que están dentro de las familias se enfrentan por un lado a los propios condicionantes familiares y por otro a ese siglo XIX, al corsé social tan brutal que existía entonces. Era un corsé muy duro sobre todo para las mujeres, a las cuales se les decía cómo tenían que vivir y pensar. Todo estaba muy protocolizado”.

“La historia principal comienza cuando André de Castronavea llega al pazo después de diez años estudiando leyes. Está deseoso de ver a toda la familia, pero en concreto tiene mucha ganas de ver a su tía lejana, que es la heredera de todo esto. En un momento determinado llevada por el impulso le a un beso en los labios y eso va a vertebrar prácticamente gran parte de la historia”, contó Múñez.

El escritor explicaba que “todos los personajes de la novela son ficticios, pero hay un personaje que está basado en un personaje real, que era mi abuela”. Subrayó que “mi abuela era una mujer que no quería nunca llamar la atención, era muy tímida. Tenía una sabiduría que conllevaba con ella, porque siempre que estaba en casa, nadie podía discutir delante de ella. Cuando falleció de alguna forma quise que estuviera inmortalizada en las páginas de esta novela”.

A pregunta de Rodolfo Sancho sobre la forma de escribir de Múñez, este explicó que “siempre que me pongo a escribir entro a través de los personajes. Siempre acompaño a los personajes de cerca”. “Utilizo la música como forma de transitar a la hora de escribir, pero siempre lo hago desde los personajes”.

El autor de Antes se secara la tierra también hizo alusión a la historia de amor no correspondido que hay en la obra. “La historia de amor entre André e Iria está ahí. Pero la novela es sobre todo una historia de mujeres, aunque los hombres también están ahí”.

También recalcó Múñez que es un escritor de brújula. “Hay escritores de mapa y escritores de brújula. Los escritores a mapa hacen como una escaleta previa del desarrollo de la obra, mientras que el escritor de brújula, que es mi caso, no tengo ningún tipo de idea previa de lo que voy a escribir, solo tengo personajes. A partir de ahí empiezo a escribir y soy el primer lector de la novela, lo descubro a medida que voy escribiendo”.

Finalmente, Múñez recordó la novela que escribió cuando tenía 14 años. “Se titula Los herederos de la tormenta y lo escribí con 14 años. Tengo guardados los 800 folios escritos a mano. Yo me escapaba de clase por las tardes para escribir mi novela. Me iba a un parque y me dedicaba a escribir. Mi padre me llamó la atención después de 9 días sin ir al colegio porque lo habían llamado porque no asistía a clase. Cuando me preguntó le dije que estaba escribiendo una novela y no se lo creyó. Saqué los folios escritos a mano y entonces vio que era verdad. Es un proyecto de narrativa fantástica”.

“Cuando tenga que ver la luz saldrá, pero de momento quedan muchas cosas todavía por delante para sacar. La novela que yo tengo escrita habría que reescribirla para publicarla”, concluyó Fernando J. Múñez.