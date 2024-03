Fernando Pastor y Javier Puig López, invitados al Velorio Poético en Clasijazz

Poetas del Sur Almería organiza un nuevo Velorio Poético hoy jueves, 7 de marzo, en Clasijazz a partir de las 20 horas. En esta ocasión comienzan los velorios con interesantes novedades y los poetas: Fernando Pastor Pons, Javier Puig López, Chelo Milán, Gonzalo Alcoba Gutiérrez, María Álvarez González y Luz Blanca. La música irá a cargo de Toñi Romero y Alberto Martos. También habrá exposición y venta de libros.

Los ya célebres Velorios Poéticos de Almería, cuentan con la inestimable colaboración de Alonso de Molina, Diego Alonso Cánovas, Perfecto Herrera, Carmen Baeza Lores, Antonio Almécija Molina, Domingo Cañadas Hernández, Fernando Barrionuevo, María Lago Núñez, Pablo Mazuecos, Mariángeles Lonardi, Miguel Arranz, Sara Harb y Chelo Milán.

Fernando Pastor-Mata es el seudónimo de Fernando Pastor Pons (Madrid, 1954). Licenciado en Geografía e Historia por la UCM; Postgraduate Certificate in Management por el Solihull College y Advanced Diploma in Human Resource Management por el Institute of Personnel and Development (ambos, Solihull, Reino Unido).

Ha sido directivo internacional para empresas y organizaciones no gubernamentales, en Francia, Suiza, Reino Unido, Portugal, Cabo Verde y España. Es patrono de la fundación Emprendedores, de Alcalá de Henares.

Se ha publicado su poesía en antologías y revistas: (Encuentros con la poesía-13 poetas, Fundación Cultural Miguel Hernández, 2021) (No dejemos de hablar-entrevistas a 19 poetas, Ada Soriano, Polibea, 2019) (Revistas: Rotonda Valahă de Rumanía, Parole de la UAH, etc.).

Tiene publicados los poemarios Ansiada del Aire (Celesta, 2020) y Sempronio se ha dormido (Sapere Aude 2021)Además, ha colaborado en las tertulias de Onda Cero del Henares, ha sido columnista de El Diario de Alcalá y ha publicado artículos en el semanario Puerta de Madrid. Director y actor aficionado, ha dirigido teatro y zarzuela; también codirigió y fue presentador durante varios años de Música y Palabra de Inspiración un programa semanal de música y poesía en un centro cultural de Madrid; como director musical, dirigió coros durante más de siete años.

Participa habitualmente en encuentros culturales, recitales y eventos poéticos en Madrid, Alcalá de Henares, ocasionalmente en Orihuela, bajo el auspicio de poetas locales, como José Luis Zerón Huguet, Ada Soriano y otros.

Por su parte, Javier Puig nació en 1958 en Barcelona. Desde 1988, reside en Orihuela (Alicante). Ha escrito cerca de quinientos artículos, mayoritariamente sobre literatura y cine, que empezaron publicándose en revistas como La Lucerna y luego, desde hace doce años, en distintos medios digitales, entre ellos el periódico Mundiario.

Tres selecciones de los mismos han sido recogidas en Los libros que me habitan (2019), Miradas de cine (2020) y La vida es lo difícil (2021), en Editorial Celesta. Además, sus poemas, aforismos y relatos hansido incluidos en revistas como Empireuma yen diversos libros colectivos. En 2020, publicó la plaquette de poesía, Estancias en la finitud, en Ediciones Frutos del Tiempo, y, en 2023, el poemario En la mirada, en Editorial Sapere Aude.