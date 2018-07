El Festival Almeriblues celebró sus 20 años con cuatro actuaciones

El Festival Almeriblues celebró el viernes su 20 edición en la explanada del Faro de Roquetas de Mar. Carlos Segarra, líder y vocalista de Los Rebeldes, que en este caso llegaba en su versión más bluesera fue el cabeza de cartel. La sorpresa de este año fue la actuación del estadounidense Ike Cosse con su Blues Band, una de las mejores voces y guitarra del Blues estadounidense.

En el escenario del Almeriblues también actuaron el pasado viernes, el grupo Walking Blues, procedentes de Málaga y caracterizados por su gran Rithm&Blues que deleitaron con su conocido estilo a las decenas de personas que se dieron cita en Roquetas de Mar. El cuarto grupo en actuar fueron los AMPS con su Surf Rock, Boogie Rock y Rockabilly más fresco de España.

Los Walking Blues, una banda nacida en Marbella fueron los encargados de actuar en primer lugar en el Almeriblues. Los componentes de la banda : Víctor Elmore Sánchez, Guitarra y Voz, Paco Ginés (Epi), Bajo y Andy MacKechnie, Batería tuvieron una actuación sobresaliente. A lo largo de su actuación interpretaron temas como Vuelva usted mañana, Pánico en Agosto, Sweet Peaches for Dinner y Night Train, entre otras. Los Walking Blues ejecutaron un show basado en la música norteamericana de mediados del siglo XX, principalmente de influencia afroamericana.

Los AMPS, una banda de western swing, country, rockabilly, jump blues, boogie woogie y música surf tuvieron una brillante actuación con un repertorio muy variado,y donde el cantante, Damián Gómez fue explicando cada uno de los temas que interpretaron. La banda estaba formada por Damián Gómez, guitarra y voz; Paco Ginés, contrabajo y Nicolás Huguenin, batería.

Uno de los platos fuertes de la noche llegó con Carlos Segarra que se presentaba en el Almeriblues con la formación Segarra inn blues. Acompañado por Jesús Martínez Girona a la batería y Jero Martínez Abarca al bajo y contrabajo su concierto fue memorable.

Con un repertorio que combinaba temas antiguos de Rebeldes en la onda del blues, adaptaciones de clásicos del género en castellano y unas buenas versiones en su idioma original, Carlos Segarra hizo pasar una buena noche en Roquetas de Mar. En el escenario sonaron temas como Viejo blues, Mistery Train, Move it on over, Dust my broom o Dizzy miss Lizzy.

Isaac Ike Cosse, guitarrista, armonicista y vocalista originario de Jackson (Michigan, Estados Unidos), considerado el mejor escritor de letras de blues vivo, fue el encargado de cerrar el Festival Almeriblues. Sobre el escenario, Ike Cosse interpretó entre otros temas All The love, Shes Expensive, Feel your touch, Have you Seen, Youre the man y Crazy.