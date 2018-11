El Festival de Boleros de Roquetas acaba con el recital de tres figuras

El pasado viernes concluía el Roquetas Love Music que en esta ocasión ha estado dedicado al bolero. El colofón fue un concierto homenaje a Armando Manzanero que se celebró en el Teatro Auditorio y que reunió a Tamara, Sergio Núñez y Juan Pablo Manzanero. Al final del concierto se descubrió una butaca de honor en el Teatro con el nombre de Armando Manzanero.

Tamara, celebrando 20 años de carrera musical recordó a Armando Manzanero en su concierto. Tamara, que estuvo muy brillante, cantó Como yo te amé, Por debajo de la mesa, Historia de un amor, Soy lo prohibido, La distancia y Hoy tengo ganas de ti. Tuvo una conexión excelente con el público.

Sergio Núñez, considerado por la crítica como una de las mejores voces del bolero en la actualidad, nacido en Almería, hizo las veces de anfitrión en esta gala homenaje en el Auditorio de Roquetas de Mar. Núñez en su primera actuación en solitario cantó Te quiero y Si tu supieras y luego hizo A puro dolor y El mundo. Con una voz muy personal, Núñez recibió el aplauso del público.

Juan Pablo Manzanero es heredero y renovación de toda una historia universal de música romántica, cantante, compositor y productor llegaba desde México para estar en esta gala homenaje a su padre, Armando Manzanero. Canto temas como Amor universal, Adoro recordando a su padre y Amando sin amar. Luego cantó 'Somos novios'.

La parte final del concierto con los tres artistas sobre el escenario fue muy emotiva, y cantaron temas como Contigo aprendí, Esta tarde vi llover y Si nos dejan. Al final del concierto, la concejala de Cultura, María Dolores Ortega entregó un regalo a Tamara que la convertía en madrina del Festival y luego se descubrió la butaca de honor en recuerdo de Armando Manzanero. Su hijo fue el encargado de descubrirla.

El Festival de Boleros arrancó el pasado miércoles, en la Escuela Municipal de Música de Roquetas con el concierto 'Esencia del Bolero', a cargo de los Alumnos y profesores de la Escuela municipal de Musical, Danza y Teatro. Participaron la orquesta de Guitarra, Orquesta de Cuerda, Coro Infantil. Coro de la Escuela Municipal de Música de Roquetas, Alumnos de danza y de canto y la colaboración especial de la Coral Polifónica de Roquetas de Mar.

Interpretaron La flor de la canela, Sabor a mi, Recuérdame, Piel canela, Alma, corazón y vida, Solamente una vez, Si tú me dices ven, Vida loca, Contigo aprendí, Regálame esta noche, Si nos dejan, Es demasiado tarde, Tú si sabes quererme, Ódiame, La vida es bella y Contigo en la distancia.

El pasado jueves, actuaron en la Escuela de Música de Roquetas, los grupos Bohemia Lanzarote y Alma de bolero. Formado por 11 componentes, Bohemia Lanzarote interpretaron Todo cambia, Sin razón (chacarera), Zamba por vos, Tú de qué vas, Cuando me tocas tú, Un compromiso, Mientes tan bien, La noche en Arguineguin, Romance de la Lun y Mediterráneo.

Por su parte, Alma de Bolero que lleva ya 16 años en los escenarios y varios discos es uno de los referentes del bolero en este país. Con la tradición del bolero y la energía que da la juventud, optaron por una puesta en escena donde el público se convirtió en el cuarto componente de Alma de Bolero.

En Roquetas interpretaron devórame otra vez, Que será de ti, Flor pálida, El mundo, Yo no te pido la luna, Corazón partío, Me dedique a perderte, etc.