El Festival de Cine de Níjar se estrena con una gran respuesta del público

La primera edición del Festival de Cine de Níjar fue un rotundo éxito ya que contó con una gran respuesta del público. Esta edición se abrió con un pasacalles, donde más de 100 niños recorrieron las calles del municipio. La primera gala contó con un auditorio lleno. Con espectáculos como los del Club Portosol, Asociación ACIFA, la bailaora Juani y un gran desfile de modelos hicieron que el Auditorio de Níjar estuviera sin ninguna butaca vacía.

En el desfile de modelos participaron personas de Níjar y otros lugares, de diferentes edades y tallas diversas. Este desfile vino de la mano de la modelo y subdirectora, Eloísa Montesinos, los tocados por Charo Villanueva y los trajes de los niños de El baúl de mi abuela.

Se contó con la presencia de concejales en especial con Yolanda Lozano que quiso acompañar al equipo de organización en la primera edición dedicando unas palabras y consolidando el festival para los próximos años.

Al día siguiente se celebró un encuentro con diferentes escritores y alumnos de primaria de La Atalaya donde vinieron además del director Don Francisco y profesores para ser testigos de la actividad. Los alumnos leyeron sus relatos junto a los escritores Jorge Barroso, Cristóbal Pardo, Rocío Ramírez y Peter Juan. Niños que mostraron su ilusión ya que sus relatos serán publicados en un libro para que tengan un gran recuerdo.

Ya por la noche se celebró la entrega de premios a los ganadores de los Cortos. Hubo un corto Te inventaba conmigo de Daniel Parra que hizo que el público se emocionara y que el actor Tomás Pozzi subiera al escenario a abrazar a la protagonista, la abuela de Daniel Parra. “Si algo ha quedado claro es que el objetivo era dejar huella y se ha conseguido. Ha sido un festival como todos han dicho muy emotivo y familiar”, comenta Jessy García, directora del evento.

Jessy García y Eloísa Montesinos han llevado la dirección de esta primera edición. Lobo Fantasma, Maravillas Soria, Carmen García y Oscar Hollywood, son parte del equipo de este festival y han trabajado mucho para que saliera adelante. Tomás Pozzi dijo que “hay que apoyar a los que comienzan, por eso no me lo he pensado y hoy estoy aquí”.