El Festival ‘Cinemegaguay’ reunió 570 cortos, 50 largos y 3 videojuegos en Roquetas

La segunda edición del festival educativo Cinemegaguay, organizado por el Centro de Patrimonio Inmaterial Almeriense y Fronterizo y el grupo de investigación HUM 863 Educación, cine y cultura oral de la UAL, ha recibido más de 600 obras a concurso entre cortometrajes, largometrajes y videojuegos procedentes de distintos países como Alemania, Polonia, Francia, Argentina, Italia, Austria, Francia, Bolivia, Venezuela, USA, Brasil y Bélgica.

“La particularidad del festival es el protagonismo que los niños y jóvenes tienen en el jurado ya que son ellos mismos los que elegirán algunos de los trabajos ganadores”. El equipo directivo y organizador del festival Cinemegaguay lo componen la directora Nieves Gómez, Amanda Ferrer, Rosa Ortega, Alejandro Pino, Carlos Aguilera, Manuel Capilla, Jesús Santiago y Carlos Guardia.

El festival cuenta con seis jurados: un jurado para premiar el mejor cartel cinemegaguay realizado por menores de 18 años; un jurado infantil con integrantes de hasta 12 años de edad que premian cortos realizados por niños y niñas de su misma edad; un jurado juvenil de hasta 17 años que seleccionará al realizador o realizadora ganador de esa categoría; un jurado general (documentales, cortos de ficción y largometrajes); un jurado para los videojuegos y otro para la animación entre ellos José Herrera, guionista y director del cortometraje Cazatalentos y José Manuel García Álvarez de Illions Studios.

La gala de entrega de premios tuvo lugar recientemente en el Teatro-Auditorio de Roquetas de Mar. Contó con la presencia de los actores Julio Bohigas, Mikel Iglesias; las actrices Nerea Camacho, Amanda Ferrer, Norma Ruiz, Helena Kaittani y Eva Almaya, así como la asistencia de la concejala de Cultura de Roquetas de Mar, María Dolores Ortega. Además, tuvieron lugar las actuaciones de los almerienses Mar Venzal, el rapero Lay J y la actriz infantil Nieves de la Luz.

Desde el día 3 hasta el 15 de mayo tuvieron lugar distintas proyecciones en centros educativos de Almería y Roquetas de Mar principalmente ( IES Albaida, Alborán, Turaniana, Algazul, Celia Viñas, Escuela de Artes, Universidad de Almería, CEIP Virgen del Rosario y Clasijazz) con los cortometrajes y largometrajes seleccionados. Este festival es juvenil y tiene una intención educativa por lo que llevar la actividad a Institutos y a la misma universidad es prioritario en nuestros objetivos.

La mención especial al documental fue para Paco Fin de Oriol Gispert de Barcelona, mientras que el premio al mejor documental fue para Birstplace de Sil Van der Woerd y Jorik Dozy (equipo efectos especiales Lucasfilm EEUU). El mejor corto de animación fue La Noria de Carlos Baena, español que trabaja en EEUU para Pixar Animation Studios donde ha trabajado, entre otras, en las películas ganadoras del Oscar Buscando a Nemo, Los increíbles, Ratatouille, Wall-E y Toy Story 3.

El mejor corto para menores de 12 años fue Si te quedaras conmigo de Carlos Atienza, mientras que el mejor cortometraje profesional de cine ficción fue Cocodrilo de Jorge Yudice. La Mención Especial al mejor cortometraje profesional de ficción recayó en Tharib de Gerard Vidal-Cortés.

El mejor cortometraje para menores de 17 años fue Dama en la Sombra de Alba Gómez y el mejor largometraje fue Camino junto a ti de Pepo Madruga. La mención especial al mejor largometraje fue Ce soir mon Coeur Bat de Rémi Jennequin.

La mención especial ‘Educación y diversidad recaía en Tal como soy (Fuera de concurso) de Tomás Aceituno. El mejor videojuego fue We need you, Borro! cuyo responsable del Proyecto era Francisco J. Camacho. La mención especial al videojuego fue para Da Vinci’s Quest de Mario. El mejor cartel de la segunda edificio del Festival Cinemegaguay fue para Isabel Maldonado de 13 años del IESAlgazul de Roquetas.

Colaboran con Cinemegaguay la Diputación, Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Junta de Andalucía, Eventaltur, TacTac, Grupo de Investigación HUM863 de la UAL, Vega Parque, Hoteles Playa Senator, Cajamar, Educamusic, Flowers, Toysrus, Le Petit Bebe, La Cava, Grafidimar, Virtual Xperience, CabodeVenus, Lucas del Hierro, Metáfora y Navarro Pasarela.