El Festival de Música de Tecla se dedica a Picasso y el modernismo musical

La XXIV edición del Festival Internacional de Música de Tecla (FIMTE) se celebra del 8 al 14 de octubre. El concierto inaugural será el 8 de octubre a las 20:30 horas en la Iglesia de la Encarnación de Vera. Intervendrán Luisa Morales, directora del Festival y el Ensemble Alfabeto formado por Armando Fuentes, Laúd; Andrés Silva, canto; Julián Navarro, guitarra barroca; Luisa Morales, clave y Cristóbal Salvador.

La clavecinista Luisa Morales y el Ensemble Alfabeto de Bogotá presentan un programa con obras desde el Renacimiento -Milán, Monteverdi, Bailly- hasta las canciones de Federico García Lorca, en homenaje al Picasso coleccionista y amante de los instrumentos de cuerda pinzada: laúdes, mandolinas y guitarras.

El siguiente concierto tendrá lugar el 12 de octubre a las 20.30 horas en el Parador de Mojácar a cargo de Akiko Nomoto. Será un concierto de piano con obras de Satie, Granados y Albéniz.

La pianista japonesa afincada en Barcelona, ha sido discípula de la academia Marshall en la tradición pianística más próxima a Enrique Granados. Presenta un programa con obras que configuraron el modernismo musical en París y Barcelona durante los años de juventud de Picasso.

El 13 de octubre será el Live Concert desde Melba Halla de Melbourne con la actuación de Ken Murray. Se transmitirá en el Parador de Mojácar este concierto con obras de Manuel de Falla. El guitarrista australiano Ken Murray presentará una selección de obras de Manuel de Falla y otros compositores modernistas que conforman el ambiente musical y estético contemporáneo al Picasso cubista.

El 13 de octubre en el Parador de Mojácar acogerá el concierto de guitarra y conferencia de Yiannis Efstathopoulos. Un concierto inolvidable con obras de Pittaluga, Barrios, Narvaéz interpretadas a la guitarra clásica. El guitarrista de origen griego presenta en su guitarra histórica, con cuerdas de tripa, el concierto-conferencia La guitarra en tiempos de Federico García Lorca y Manuel de Falla. Obras de Pittaluga, Barrios, Narvaéz.

El 14 de octubre será el concierto de clausura con un recital de Pedro Torres al cante con la guitarra de Norberto Torres. Será en el Parador de Mojácar a las 20:30 horas.

Aparte del ciclo de conciertos del propio Festival también se celebrará el Simposio del 12 al 14 de octubre en el Parador de Mojácar centrado en Picasso y el modernismo musical.

En el simposio participaran Cécile Godefroy del Musée National Picasso de París, Caroline Potter del Royal Birmingham Conservatoire, Màrius Bernardó de la Universitat de Lleida; la propia Luisa Morales, directora del FIMTE, Belén Vargas de la Universidad de Granada, Ana Alberdi de Madrid que hablará de ‘París 1925. Picasso y ‘la Danza’. Argentina y El Amor Brujo y Armando Fuentes de la Universidad de los Andes en Bogotá.

El día 13 de octubre participarán Rachel Campbell (University of Sydney), Carina Nandlal (University of Melbourne), Cameron Mac Commick (Melbourne), John Gabriel (University of Melbourne) y Maurice Windlebaum (University of Melbourne).

En la tarde participan Ruth Piquer Sanclemente (Universidad Complutense de Madrid), Marina Buj (Universitat de Girona), Jörg Holzmann (Bern Academy of the Arts, Switzerland), Laia Martín (Universitat Oberta de Catalunya) y Carmen Lorenzo (Universidad Internacional de La Rioja-Universidad de Santiago de Compostela).

El día 14 participan Barry Ife (Guildhall School, London), Irene Ledesma (Universidad de Salamanca), Elizabeth Kertesz (University of Mebourne) y Michael Christoforidis (University of Melbounre), Yolanda Acker (University of Melbourne), Francisco Javier Trabalón (CPM “Ramón Garay”, Jaén), Carlos Villar Taboada (Universidad de Valladolid), Jonas Lundblad (Uppsala University), entre otros. Sin duda un acontecimiento musical de gran relevancia.