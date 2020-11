Las actrices Itziar Castro y Claudia Riera recogen el premio Filming Almería para ‘Vis a Vis: el Oasis’

The Rat Patrol, Curro Jiménez, Los Camioneros, Doctor Who, Reina de Espadas, Mar de Plástico, Doctor Who Juego de Tronos, La Casa de Papel… Almería ha sido y, lo es cada vez más, el escenario de míticas series, relevantes por los actores que participaron y el éxito de audiencia.

Una de las últimas ha sido la ficción internacional ‘Vis a vis: el oasis’, rodada por Fox en 2019 en la provincia, y que ha recibido hoy el Premio Filming Almería por “la labor de difusión de los paisajes de nuestra provincia”, ha destacado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán. En concreto, la quinta temporada de esta serie de éxito mundial narra el último robo de estas mujeres de raza, el encuentro para repartir el botín en el Hotel Oasis y la posterior persecución por el Desierto de Tabernas por los narcos, mostrando la autenticidad de las localizaciones de la provincia.

Las actrices Itziar Castro y Claudia Riera, Goya y Triana en la serie, han recogido el galardón destacando su experiencia rodando en el la provincia. Itziar Castro afirma que “el Desierto de Tabernas ha sido un personaje más en la serie, ha cobrado un papel estratosférico”. Y es que como recuerda Claudia Riera, “ha sido una experiencia única, un descubrimiento fantástico para mí”. Ambas valoran las posibilidades de la provincia, pues, a pesar de que el sol es el compañero de viaje todo el año, es un espacio donde rodar cualquier localización y así vivieron en pleno noviembre una tormenta de arena que luego marcó la calidad del trabajo.

A su vez recuerdan todo lo que rodeó al rodaje. Claudia habla de la localidad de Aguamarga, donde se alojaron y una de las localizaciones, “con gente muy amable que se adaptaba a nuestros horarios, tanto en comercios como hostelería”.

Itziar Castro, que ya se ha convertido en un personaje fijo de FICAL, recuerda que “Vis a Vis es una serie que ha marcado un antes y después en la ficción española, primero por la proyección mundial que ha tenido, y en segundo lugar, por la temática, “las mujeres son las protagonistas: mujeres diversas, de diferentes tallas, etnias, tendencias sexuales y religiones”, frase que corrobora su creador, Iván Escobar, en un audio compartido por la actriz: “es una serie con mirada de mujer”.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha entregado el premio, acompañado por el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almeria, Diego Cruz, y el director de FICAL, Enrique Iznaola. Manuel Guzmán ha confesado que “poder llevar a cabo en estas circunstancias el festival ha sido una odisea, la misma odisea que se pensaba que era recuperar Almería Tierra de Cine, pero lo hemos logrado porque el cine forma parte del AN de los almerienses”.

Mesa redonda

En la mesa redonda se ha incorporado Joel Bosqued, actor de ‘Los Nuestros 2’, rodada también en Almería, quien ha valorado, además de las localizaciones, “el carácter afable de los almerienses, la gente de aquí entiende de cine y te recibe con los brazos abiertos”, a la vez que ha planteado que “debería potenciarse el binomio turismo y cultura, y un claro ejemplo son los destinos que han acogido rodajes populares”.

Las producciones españolas se encuentran en plena forma, y es algo que los tres actores reconocen. “A nivel internacional somos un referente, en eso ayuda las plataformas digitales donde ya no es una exigencia que la serie sea en idioma inglés”, reflexiona Itziar Castro. También, confiesa Yoel Bosqued, “porque rodar en España es más económico, aunque bienvenidos sean los rodajes”, para rematar Claudia Riera, la cual valora “el talento de la industria española”.

Las series, cuyos rodajes están potenciando las grandes plataformas digitales, han cambiado el hábito de consumo. Claudia considera que “ahora se busca la inmediatez, encerrarse un fin de semana y ver todos los capítulos, los hábitos han cambiado, pero tampoco debemos perder el ritual de ir al cine, la gran pantalla, lo recuerdo con mucho cariño y por eso me hice actriz”.

La mesa redonda ha concluido con la reivindicación de que se apoye aún más a la cultura, que en estos momentos de pandemia lo ha pasado mal. “Es curioso, mientras la gente ha visto en casa más cine y series que nunca, los profesionales del cine estábamos sin poder trabajar. Por eso, es importante apoyar la cultura y el cine, y por eso felicito a FICAL, que en estos momentos haya sido valiente celebrando el festival”, remata Itziar.