La Film Symphony Orchestra ofrece el sábado las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes en Roquetas

No podía faltar en esta odisea musical la partitura de Superman (1978), Óscar a la mejor banda sonora original del celebérrimo compositor John Williams, o la del tema principal de ‘El último mohicano’ (1992), de Trevor Jones, cuya intensidad arrolladora transmite sin parangón el coraje de ‘Ojo de Halcón’.

El público podrá ver sobre el escenario una puesta en escena única, acompañada de instrumentos de percusión y viento metal, donde no faltarán tampoco las sorpresas. El repertorio musical, que ha sido seleccionado con detalle para acercar la orquesta a todas las familias, no estará exento de unas mimadas interpretaciones, el tono noble y épico de cada una de las obras, excelentes y divertidos músicos y el carisma de su director. Una mezcla que, unida al juego de luces, transportará al espectador a cada época y contexto.

No faltarán piezas de renombre como Superman, Los Increíbles, El Cid o Robin Hood, entre otras, que esperan sonar ante el público que se de cita en el Auditorio. Este concierto será el único que ofrecerá la FSO en Roquetas de Mar dentro de su gira Krypton, donde ya se han vendido casi todas las entradas y solo quedan menos de 100 butacas disponibles.

Un repertorio conocido que gustará mucho

Cabe mencionar la arrolladora y triunfalista partitura que Michael Kamen consiguió para Robin Hood: príncipe de los ladrones (1991), que tan bien parafrasea en su clímax el Everything I Do de Brian Adams y, cómo no, la partitura de Iron Man 3, en la que Brian Tyler consiguió transformar el virtuosismo tecnológico del superhéroe en virtuosismo musical. Sin duda, la intensidad dramática se le deja al patriarca de los superhéroes de las últimas décadas, Hans Zimmer, quien aparece en el programa (por partida doble) representado por los monumentales scores con los que se coronó: El Caballero oscuro (2008) y El Hombre de Acero (2013). La Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica española que interpreta BSO de películas y series, destaca también por hitos como su actuación en la 31 edición de los Premios Goya, la premiere mundial de ‘Jurassic World II’ o las recurrentes intervenciones en ‘El Hormiguero’. Sin olvidar los momentos televisivos acompañando en sus actuaciones a personajes como el reguetonero Omar Montes, el cantante Mario Vaquerizo o el presentador Pablo Motos.