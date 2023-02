Fito & Fitipaldis ofrecen más de dos horas de concierto ante un público entregado en Roquetas

Más de dos horas sobre el escenario. Ni una butaca vacía. El público puesto en pie en más de una ocasión. Así estuvo Fito & Fitipaldis en Roquetas de Mar el pasado viernes en su gran actuación. La banda había incluido el Teatro Auditorio de Roquetas en la gira de este año. La expectación fue máxima y Fito y su excepcional banda cumplieron con creces.

Desde el primer minuto cuando sonaron los acordes del tema Me acordé de ti, ya la fiesta comenzaba para un público que son fieles seguidores del artista bilbaíno. Fue una noche mágica donde se escucharon canciones de su último disco Cada vez cadáver y los clásicos de la banda, interpretados con un matiz diferente.

Fito Cabrales incorporaba a los Fitipaldis a Jorge Arribas y Diego Galaz de Fetén Fetén, que, junto a Carlos Raya, Javier Alzola, Boli Climent y Coki Giménez, completaron la banda que se metió al público en el bolsillo. Fito tiene uno de los mejores directos de este país, y los que aman su música lo saben.

La banda interpretaría Fantasmas y Que me arrastre el viento con un inicio de guitarras fantástico y Sobra la luz. Fito Cabrales tiene un gran humor y sus primeras palabras ante los gritos del público fueron una broma. “Llevo unos aparatos en los oídos y lo único que escucho es Guapo, guapo”. Luego llegaría A morir cantando, A la luna se le ve el ombligo y Como pollo sin cabeza. La banda contagiaba la magia de su acústica, con unos músicos que hacen lo que quieren cuando están en el escenario, con un rock refinado que encanta.

Tras Si me ves así llegaría Catorce vidas son dos gatos, un temazo con un extraordinario sonido de guitarras. “Vamos a recuperar del primer álbum A puerta cerrada alguna canción. Ay, que jóvenes éramos algunos. Vamos a abrir este set con una canción junto a Los Fetén, Fetén, compuesto por Diego y Jorge. Son dos tipos increíbles y yo tuve la suerte de cantar en dos discos de ellos. Ahora vamos a hacer Me quedo aquí y es la canción más bonita que he cantado en mi puta vida” dijo Fito Cabrales.

Continuaron con Ojos de serpiente también de aquel disco de 1998. Un tema que hizo que el público desde el primer momento la acompañaron con sus palmas. El tema Funeral fue interpretado con la maestría que caracteriza a Fito y los suyos. Subrayar la introducción del tema donde Diego Galaz hace música con su serrucho. “Sois una puta bendición lo vengo diciendo hace años”, subrayó el artista.

Fito entonó seguidamente la letra de Cada vez cadáver y Cielo hermético. Para la parte final del concierto cantó Me equivocaría otra vez y La casa por el tejado dos grandes temas muy conocidos por el público. Con este último tema el público lo pasó en pie, mientras no paraban de corear y aplaudir.

Fito y su banda se marcharon del escenario, pero el público no se movía de sus butacas. En medio de ese gran ambiente, volvieron a salir para hacer los bises. Sonaron Entre la espada y la pared y Soldadito marinero. Con estos dos temas ya se desató la locura entre un público que llevaba dos horas escuchando a Fito y no se cansaba. El final fue con Fito entregado y el publico disfrutando a lo grande. Sonó Por la boca vive el pez y Antes de que cuente diez. Fue un gran colofón. Fito acabó de rodillas en el escenario dando las gracias.