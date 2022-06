Fortu, ‘La Mari’ y Yoli lanzan el libro ‘A comer, ¡Cojones!'

Fortu Sánchez junto a su pareja Yoli y la madre del artista, La Mari acaban de publicar la obra A comer, ¡Cojones!, donde se reúnen una serie de recetas con humor, amor y mucho rock and roll. El líder de la mítica banda Obús, su madre La Mari y su pareja Yoli enseñan a preparar los platos que les han convertido en virales en instagram y Tik tok.

Cuando Fortu decidió que su madre viviera con él y su pareja Yoli, poco podía imaginar la batalla campal que se avecinaba. La convivencia no resultó difícil con la octogenaria, pero sí el momento de sentarse cada día a la mesa. Ambos han establecido un duelo gastronómico que ha hecho las delicias de las redes.

Su legión de seguidores en facebook, instagram y Tik Tok alaban o penalizan los platos que preparan madre, hijo y nuera, se ríen con sus disputas y comentan tanto las recetas como las anécdotas.

Ella reivindica la comida tradicional y el músico y restaurador reclama atención para sus sofisticados platos. Y Yoli, en medio de los dos. En definitiva, se trata de una familia con mucho sentido del humor, del amor, del rock y de la gastronomía y todo bajo el grito de guerra de La Mari que cuando llega el momento lo deja claro: A comer, ¡Cojones!.

Fortu Sánchez explica que el libro aparte de reunir esas recetas que hacen en casa también aporta una serie de anécdotas y unos diálogos que mantiene con su madre y con Yoli que no tienen desperdicio. “Todo surgió durante la pandemia, porque había que hacer cosas y no estar parado. Ahí surgió mi nuevo disco en solitario y también surgió emitir a través de las redes sociales muchas de las recetas que hacíamos en casa junto a mi madre La Mari y mi pareja Yoli”.

El artista que se ha reinventado tras la pandemia, porque “han sido unos tiempos muy duros para todos y sobre todo para los músicos”, confiesa. La madre de Fortu, La Mari llega a Aguadulce durante el confinamiento. “Nos pusimos a hacer vídeos para tik tok para reírnos y nos encontramos que las visitas se multiplicaron, algo que no podíamos esperarnos con lo cual la repercusión fue total. Nos pusimos a ensayar una obra de teatro en casa, que la tengo totalmente escrita. Y ahí surge la idea de escribir un libro tras una reunión con los responsables de Almuzara”.

Las claves de este libro para Fortu es que “es muy fácil de leer y tiene muchísimas fotografías. Es un libro de recetas, pero sobre todo un libro de humor, donde el lector se lo pasa muy bien”. Yoli mantiene que “al principio no veía yo lo del libro, porque íbamos muy justos de tiempo. Al final, estamos muy orgullosos de realizar este trabajo y ha quedado muy bien. Cada receta que aparece en el libro la hemos hecho en casa y también nos la hemos comido”.

La Mari se ha hecho famosa en medio mundo con su simpatía y sus expresiones que tanta risa provocan. “Estoy muy contenta y tengo mucha alegría dentro de mi cuerpo. Estoy decidida a hacer otro libro”, apunta. La Mari afirma que “las recetas son fáciles y están muy ricas”. Y asegura que “la fama no se me ha subido a la cabeza para nada y eso que tengo miles de admiradores. Y me aclaman cuando me ven y encima me llevan regalos”.

Miguel Ángel Rodríguez El Sevilla, líder de Mojinos Escozíos apunta que “ni es un hombre del Renacimiento, ni es un tipo polifacético, ni es una persona multifuncional: es el Fortu, un ‘culoinquieto’. ¿Un libro de cocina? No me extraña nada, y no os lo perdáis”.

El Pirata sostiene que “cuando Fortu estaba en Saratoga, una noche de verano en Campo Real, cantó, bajó del escenario, fue a cobrar el bolo de la mano del concejal, cruzó la calle y se puso a poner copas en la discoteca que regentaba. Además te hace unas paellas que flipas, compone una canción por semana y ahora saca un libro. ¿Qué será lo próximo?”.

Luis Cobos afirma que “el nombre de su grupo le va a él mismo como anillo al dedo. Es un obús de buen destino y marcada bondad”.

Fortu Sánchez vive momentos únicos en su vida. “Es un momento muy feliz, me encuentro cómodo conmigo mismo. Estoy en un sitio que es Almería con una luz maravillosa y en esta tierra tengo muy buenos amigos, además me siento muy agradecido. Estoy en un momento muy bueno. Y tengo grandes proyectos en mente, por ponerte un ejemplo hay una idea de crear una súperbanda con los mejores músicos de este país de rock”.

Como líder de la banda Obús, Fortu Sánchez vive un año muy importante. “Estamos celebrando el 40 aniversario del grupo, a pesar de los dos años que hemos perdido por la pandemia”. “Con 15 años fui al festival de Benidorm donde estuve cantando. Han pasado ya algunos años puesto que ahora tengo ya 68 años”.

Fortu augura varias sorpresas para este año para celebrar esos 40 años con Obús. “Vamos a seguir haciendo conciertos y habrá muchas sorpresas, pero no las puedo contar”. De momento, Fortu sigue con sus proyectos y con sus ilusiones. La Mari ha anunciado que estará presente en el concierto que ofrecerá Obús en la Feria de Almería, para disfrutar del rock y de su hijo, Fortu Sánchez. Será aclamada por el público.