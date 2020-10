Fortu Sánchez y su madre La Mari llevan la música y la cocina a las redes sociales

Fortu Sánchez, líder del grupo Obús, que lleva unos años viviendo en Aguadulce, es un gran cocinero. “Yo hice cursos y tuve varios restaurantes donde yo era el cocinero. El último lo tuve en el pueblo de Chinchón en Madrid. Realmente es una de mis pasiones, que lo dejé un poco de lado, para centrarme más en la música”, comenta.

Recordando aquel tiempo, Fortu Sánchez aprovechando la situación que vive la música en estos momentos con falta de conciertos, va a lanzar un proyecto fantástico donde unifica la música y la cocina. “Hace tiempo que tenía la idea Cocina con música y tenía ganas de llevarlo a cabo. Pero ahora resulta que al proyecto se ha unido mi madre, La Mari, que se ha convertido en una figura en las redes sociales”.

“Hicimos unos vídeos a modo de prueba que se han colgado en redes sociales y han gustado muchísimo. Ella tiene 87 años, pero está muy ilusionada con esta idea. Se vino a Aguadulce a pasar unos días con nosotros y ya dice que no se va”, asegura.

“Después de tantos años he descubierto a mi madre, que se ha convertido en una estrella. Ella tiene mucho tiempo porque es pensionista y yo que ahora no tengo conciertos debido a la pandemia, ha hecho que nos hayamos lanzado a llevar a cabo este proyecto”, explica el artista.

“La idea es viajar por toda España. No queremos meternos en una cocina, lo que vamos a hacer es coger una moto con tres ruedas y nos vamos a ir por toda España, recorriendo y buscando productos únicos para la cocina. El primer programa lo vamos a hacer en El Ejido. La cocina la llevamos nosotros y en El Ejido vamos a hacer platos con productos típicamente de la zona de El Ejido. Haremos platos con berenjenas, calabacines, pimientos, etc”, sostiene el líder de Obús.

“En un canal de yotuube se podrá ver cada programa, aunque la idea es venderlo a algún canal nacional porque es una idea novedosa y muy bonita. Madre e hijo con mucha experiencia que pueden mostrar otra forma de trabajar la cocina con la música de fondo. Mi madre me va enseñar mucho que a día de hoy todavía no sé, y con ella aprenderé”.

La Mari tiene 87 años y está ilusionada con la idea de montarse en una moto y recorrer España. “Estoy dispuesta a todo, y donde diga Fortu allí iremos. Si me dice que me monte en un helicóptero lo haré”. Esta mujer muy simpática y de un trato agradable, que todos los días sale a andar, vino a pasar unos días con su hijo a Aguadulce y ya piensa que no se irá. “Creo que ya de aquí no me voy a ir, porque se me está amontonando el trabajo”. La Mari se considera una gran cocinera. “Yo guiso mejor que Fortu. Yo hago unas paellas que están buenísimas”. Aunque su plato preferido es la coliflor en salsa verde, le salen muy bien las tortillas y el pollo en pepitoria. “Mis nietos me consideran una gran cocinera”.

“Mis otros hijos se han quedado asombrados al enterarse de este proyecto con Fortu. Con 26 años tenía ya cinco hijos, sin poder ir a trabajar, porque tenías que hacerte cargo de ellos. He pasado mucho” cuenta La Mari. “Mis vecinos han sido como familia y siempre han estado ahí”, confiesa esta mujer que irradia alegría en su conversación.

La Mari recuerda como lo vivió cuando su hijo se inclinó por el rock. “No me molestaba que fuese artista, pero yo hubiera preferido que hubiera cantando copla o flamenco como mi padre. De mi casa salía con su ropa y luego se iba a casa de un amigo y allí se disfrazaban”, recuerda.