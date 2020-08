Fortu Sánchez compone los temas de su nuevo disco en solitario en su casa de Aguadulce

Fortu Sánchez, vocalista y compositor de la banda Obús, prepara un nuevo disco en solitario que lanzará en unos meses. El veterano artista, que lleva seis años viviendo en Aguadulce, ha aprovechado el período de encierro por la pandemia del coronavirus para componer una serie de canciones “que serán toda una sorpresa para mucha gente”.

De momento, Fortu Sánchez ha pasado todo el confinamiento en su casa de Aguadulce. Como persona muy inquieta decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados y agarró la guitarra mientras iba componiendo una serie de temas que se reunirán bajo el título Para lo que me queda de convento, me cago dentro. “El título es lo único que puedo decir”, matizaba ayer en Aguadulce.

“Gracias a Dios, de salud estoy bien, lo estoy llevando como puedo, la cosa está jodida y me siento triste porque uno de los sectores más perjudicados por la situación que atraviesa el país es la música. Creo que la gente de la música ha dado un ejemplo de responsabilidad, pero a nivel general se ha producido un desmadre que me preocupa mucho”, apuntaba Sánchez.

El músico tiene muy claro que “se levantó el estado de alarma con el fin de ayudar al turismo, pero creo que al final no se ha conseguido el objetivo, porque turismo extranjero ha venido muy poco y sólo se ha movido el turismo nacional. Creo que cuando acaben las vacaciones o el mes de agosto, tristemente creo que nos vuelven a cerrar las puertas”.

“Cuando hablo de esto me pongo muy cabreado y sobre todo triste, porque además hay gente que cree que esto no existe, y es un tema delicado. Tiene que tocarte muy cerca para ser consciente de lo que significa este virus para el mundo en general” apunta Fortu Sánchez.

El año 2020 para Obús era muy importante porque tenían una amplia gira para presentar su disco nuevo, pero todo se vino abajo. “En noviembre sacamos el disco Con un par y comenzamos a programar toda la gira. Lo último que hicimos fue Salamanca, Barcelona y Tarragona. Luego llegó el confinamiento y nos destrozó porque para Obús iba a ser un buen año de conciertos. Ahora en octubre nos íbamos a Estados Unidos donde teníamos firmados varios conciertos y luego iríamos a Colombia, México, Ecuador y Costa Rica. Todo se ha ido al garete. Todo se ha suspendido”.

El confinamiento lo ha pasado Fortu Sánchez en casa. “Aquí he disfrutado en este tiempo con esta luz tan maravillosa y he aprovechado el tiempo porque he hecho muchas cosas. Soy una persona muy activa y he estado trabajando en una serie de composiciones para un disco en solitario que quiero sacar, que será mi segundo disco como Fortu. Eso sí, a mi la música es Obús, no es Fortu, pero he estado componiendo para mi, y si no nos confinan me iré a Madrid a meterme en el estudio para sacar el disco”, explica el cantante.

“Con Obús voy a seguir, es mi vida, y es mi imagen. Pero tengo esas ganas de hacer cosas fuera de la onda de Obús. Va a ser una idea novedosa y será una sorpresa de cara a mis seguidores. Eso son sueños pero que no le puedo poner fecha, pero tengo claro que lo grabaré. Y cuando acabe esta pesadilla lo ofreceré a mi publico”, sostiene.

En el encierro, los creadores han agudizado el ingenio. “A la hora de la composición hemos tenido un poco de más rebeldía en esta situación donde nos sentíamos encerrados. En el nuevo disco hay mucha reivindicación y creo que llamará la atención tanto en la música como en los textos, puesto que son muy visionarios, que tratan sobre los momentos que estamos viviendo, que son muy malos”.

Fortu Sánchez tiene muy claro que seguirá sobre el escenario mientras pueda, al igual que uno de sus ídolos como es Raphael. “Para mi Raphael es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo de profesionalidad y de carisma, es una superestrella y con sus años está tres horas sobre el escenario. Voy a morir con las botas puestas sobre un escenario. No me voy a jubilar mientras tenga voz y pueda darle a mi público lo que se merece. El día que me jubile me muero, porque estar sobre un escenario es vida. En mi vida he sido muy seguidor de Camilo Sesto y de Raphael”.

El cantante de Obús está feliz en Aguadulce, donde lleva viviendo seis años. “La primera vez que vine aquí, me cogí durante un mes una casa de alquiler y pillé una gran depresión, porque la casa era preciosa, pero no veía el agua. Mi ilusión era asomarme a la ventana y ver el agua. Pero hubo un ángel que me dijo date una vuelta por Aguadulce y verás como tienes suerte y das con algo que te gustará. Y así fue, encontré una casa bonita, y decidí quedarme aquí”.

“Soy superfeliz y tengo la suerte de tener a mi lado una persona que me da la vida, como es Yoli. La vida del artista no es fácil, pero yo me considero una persona muy sencilla. Realmente no soy un santo, pero tengo un punto de timidez, y creo que hay una imagen de los rockeros un poco distorsionada y sucia”. Fortu es un excelente músico en el escenario y fuera del escenario es un señor, que disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un caballero.