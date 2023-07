Fortu Sánchez: “El rock es una forma de vivir, que me ha servido de mucho”

El cantante Fortu Sánchez celebra junto a su banda Obús los 40 años de su creación. Llevan un año intenso de gira que les ha llevado por toda España. Precisamente, hoy domingo, 30 de julio, a las 23 horas, Obús actúa en Náutica Beach Club en la plaza del Mar en El Toyo en Almería.

Pero además Fortu lleva unos años viviendo en Aguadulce, donde encontró una casa donde disfruta cada rato que tiene de descanso, a pocos metros del mar. Ahí vive con su pareja Yoli, y durante largas temporadas también está su madre, La Mari, que se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

Ahora en pleno verano, Fortu disfruta de su casa. “Aguadulce para mí ha sido un descubrimiento, es un paraíso. Tenemos una felicidad inmensa. Yo viajo mucho porque hago muchos kilómetros, y lo más duro son las comunicaciones que tiene Almería con el resto de España y del mundo. Pero cuando llegas aquí te olvidas de los kilómetros que haces, ya que la tranquilidad que tiene Aguadulce, yo creo que en muy pocos sitios la tienen”.

“Estuve en Supervivientes en Honduras, y aquí muchas veces cuando salgo de noche a la terraza y escucho el sonido del mar, me recuerda a aquella isla de Honduras. Todo es tan bello y tan bueno que muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene. Esto es impagable”, confiesa el cantante. “Aquí hay un sol y una luz única”, apunta el cantante que está ultimando la publicación una novela.

Estos días además, Fortu ha contado en su casa con su hija Ariadna Cross, que lleva casi dos años dedicada también a la música. “La veo con mucho futuro. Es compositora, algo muy importante en un músico. Toca el piano y la guitarra, con lo cual es un valor añadido a lo que es un artista. Creo que ha empezado bien, lo tiene muy claro, pero yo le digo que tenga calma, que todo esto va despacio”.

La base fundacional de Obús lo conforman Fortu Sánchez y Francisco Laguna, que atraviesan un gran momento artístico. “El año pasado cumplimos 40 años, pero como tuvimos el parón por la pandemia, estamos con la gira de los 40 años de Obús”, confiesa. El cantante apunta que “en la música hemos ido de más a menos. El rock en España no está valorado como debiera de valorarse. No tenemos el apoyo que deberíamos de tener”.

“Nosotros tenemos que ir a pico y pala en esto. Nosotros somos obreros de la música, no somos empresarios de la música. Si quieres comer de esto hay que estar trabajando a pico y pala”, afirma el líder de Obús, que sostiene que “las bandas de rock siempre lo tienen más complicado. Pero aunque varían siempre las modas, el rock siempre está ahí”.

La clave para que Obús continúe cuatro décadas después, la tiene clara Fortu Sánchez. “La culpa de todo la tienen nuestros seguidores que no nos dejan que nos vayamos. Mientras nuestros seguidores quieran que estemos, pues Obús habrá para rato. La política de Obús nunca ha sido tirar la toalla y sobre todo cumplir los sueños que todavía tenemos. Tengo ilusión y sueños por cumplir. Todavía creo que necesito aprender más musicalmente y ofrecerlo sobre todo a nuestro público, a nuestros seguidores”.

El rock es la pasión y la devoción de Fortu. “El rock me ha enseñado mucho y a tener muy buenos amigos. Mis acordes y mis melodías eran una forma de reivindicar muchas cosas. El rock es cultura, es una forma de vivir, que me ha servido de mucho y para tener los pies en la tierra. El rock me ha enseñado mucho. Lo que sé en esta vida me lo ha dado el rock porque empecé a hacer rock cuando tenía 15 años”.

Atrás queda la imagen que hace años se tenía de los rockeros en este país. Fortu que ha vivido mucha noche, deja claro que “la imagen que se tuvo era muy equivocada. Puedo decir que ha habido más vicio y degeneración en otro tipo de músicas, pero no en el rock. En el rock la gente es más sana, es más de cerveza y de tapilla. La imagen distorsionada de los pelos largos, los vaqueros, las cazadoras, eso es una imagen equivocada”.

Fortu recuerda también la figura de Tino Casal. “Fue nuestro primer productor. Nos produjo nuestros dos primeros discos, antes de sacar él la canción Champú de huevo. Para mí, Tino fue como un hermano y un gran maestro. El iba por delante de la moda y de hecho hay mucha imagen de Obús que fue hecha por él. Era una persona mágica”.

Fortu lleva muchos tatuajes en su cuerpo. “Yo estuve en Marruecos haciendo la mili y todo el mundo salía tatuado y yo dije que no me iba a tatuar nunca. Y luego mira, con los años como voy. Los tatuajes son modas y los lleva mucha gente. El último tatuaje que me he hecho es uno que lleva el nombre de Nirvana, que es como se llama mi nieta”.

Obús acaba de sacar un videoclip del tema A pico y pala y para finales de año saldrá otro que grabarán en Tabernas. “Habla de América y queremos grabarlo en el Fort Bravo. Lo grabaremos en otoño cuando acabemos la gira. La idea en el futuro es reunir todos los temas y sacar un disco físico, para que lo disfrute la gente que llevan muchos años con nosotros”. “Tenemos la suerte de que la gente nos quiere, pero el rock nacional necesita más apoyos. Es clave que los grandes festivales apuesten por el rock español, y que no llenen los carteles solo de bandas internacionales. Obús tiene mucho trabajo gracias a Dios, pero hay bandas jóvenes que necesitan ese apoyo”, confiesa este genial músico.

Fortu ha escrito un libro sobre sus vivencias y también otro relacionado con la gastronomía y el rock donde participaba La Mari y Yoli. “Ahora estoy terminando una novela. Es ficción, es la aventura de un personaje, concretamente un director de un banco. A la gente le va a gustar y estoy ahora mismo en ello. Soy una persona que tengo mucha imaginación y siempre estoy inventando”.

En estos días se nota en Aguadulce la ausencia de La Mari. “Es curioso pero hasta los pájaros la echan de menos. Cuando está aquí los pajaritos comen en su mano. Se ha ido La Mari y los pájaros también. Ahora está en Castellón, con mis hermanos, pero en septiembre regresará de nuevo a Aguadulce y comenzaremos a hacer vídeos”.

La Mari en los últimos años ha sido un descubrimiento en las redes sociales. “Mi madre está viviendo ahora una juventud que no tuvo, ya que se casó muy jovencita y siempre estuvo al cuidado y la sombra de mi padre. La libertad que tiene ahora con sus 89 años no se la cree ni ella. Como se ríe ahora nunca la había visto antes. Y físicamente está muy bien, con una dieta equilibrada, hace mucho ejercicio y de la cabeza está mucho mejor que yo”, concluye.