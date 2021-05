Fran Perea emociona con sus grandes canciones al público en el Teatro Apolo

Tras pasar por el escenario del Auditorio Maestro Padilla como actor, y firmar dedicatorias en la Feria del Libro, Fran Perea presentó su faceta de cantante a los almerienses en la tarde del viernes, en el Teatro Apolo dentro del formato de entrevista y concierto acústico Palabra de Músico, promovido por Kuver Producciones para el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.

Y lo hizo con la sensibilidad que le caracteriza, con cercanía y con creatividad para compartir las letras y sonidos más personales. Sobre el escenario, presentó los cuatro temas de su EP Canciones para salvarme, compuesto en plena pandemia y revisitó grandes clásicos de sus anteriores discos, algunos con nuevas versiones que los acercan al verdadero estilo de su madurez. Canción de autor, donde destaca la esencia del compositor y músico que surge de las vivencias más íntimas de estos años, y con un sonido más acústico que nunca.

Un viaje musical que, dado que se celebraba en un teatro, se desarrolló en cuatro actos: desde el lado más oscuro inicial pasando por momentos de sensualidad y terminando con la alegría y la emoción final. Hubo tiempo para compartir escenario con los almerienses Sergio Aguirre y Lena Carrilero.

Para escuchar Cantando bajo la Luna que interpreta en el disco con su buena amiga Georgina o el homenaje a Pau Donés a través del tema Nada. Y hasta para declamar unos textos sobre la libertad de Calderón de la Barca.

Tras la actuación del almeriense Agus Contreras y escuchar a Fran Perea en la entrevista previa donde aseguró que “la música es terapéutica, es un elemento curativo y sanador” y confesar que prefiere procesos creativos compartidos”, se atavió con su guitarra para emocionar al público con 14 canciones y un bis sorpresa.

Comenzó con Canciones para salvarme e intercalar los otros tres temas de su último trabajo: 37 grados (donde habla de que le sube la temperatura, pero no por el virus sino por el calentón de la atracción sexual), Cantando bajo la Luna (donde se imagina lo que pensará un extraterrestre de los humanos y lo mezcla con el cine) y El Norte compuesto con la escritora Elvira Sastre, en el que profundiza sobre el éxito y cómo saber gestionarlo, algo de lo que Fran Perea sabe bastante, tras saltar a la fama con sólo 24 años a través de la mítica serie Los Serrano, donde destapó su faceta de actor y músico. Junto a estas composiciones recientes, cantó Cuando todo era posible, Mi voz, La chica de al lado, La vida al revés, El otro, Punto y aparte, Mi caballito de mar, Souvenir y El boquerón. Y terminó, en los bises, con una divertida sorpresa, recordando una conversación con su socio, en la que este le dice que no puede evitar tener que cantar el tema que le lanzó a la popularidad, entrelazando cuatro canciones: “Es como si Jarabe de Palo da un concierto y no canta ‘La flaca’ (y la canta), como si Raphael no acaba su actuación con ‘Mi gran noche’ (estupenda versión), como si The Beatles no interpreta ‘Let it Be’” y de inmediato sonaron los acordes de Uno más uno son siete, la cabecera de ‘Los Serrano’, la serie de televisión que lo lanzó a la fama.

El público salió del Teatro Apolo vacunado de felicidad para disfrutar la vida. Cultura segura en tiempos de pandemia, dentro de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería.