Fran Perea: "En los últimos años he vuelto a la música y estoy más centrado en ella”

Es músico, actor y empresario de la cultura, con compañía de teatro propia y copropietario de los Teatros Luchana de Madrid. Licenciado en Arte Dramático es un artista formado, en continuo estado de aprendizaje y superación, se ha convertido en un referente cultural, principalmente en las artes escénicas. El artista participa hoy viernes en Palabra de Músico a partir de las 19:30 horas en el Teatro Apolo.

-Acaba de lanzar un Ep con cuatro canciones. ¿Cómo definiría este nuevo trabajo?

-Es un trabajo bastante diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. En estos últimos años he vuelto a la música, y estoy más centrado en ella. Son cuatro canciones que pretenden hacer un homenaje a la música y que son de un momento muy concreto. La música nos ‘ha curado’ en estos meses de encierro.

-En sus conciertos imagino que no faltan canciones que son claves en su discografía.

-Al final cuando vas a ver al artista que te gusta, quieres escuchar las canciones que conoces. Eso lo tengo asumido. Y cuanto hay canciones que han calado en el público está claro que hay que hacerlas en directo.

-El teatro y la música. ¿Qué se siente más actor o músico?

-Lo que más me gusta es cambiar de una cosa a otra. Si hago siempre lo mismo me siento menos creativo. La faceta de músico ayuda a la faceta de actor. Yo creo que se retroalimenta.

-¿Cómo lleva que siempre sea recordado por su participación en la serie ‘Los Serrano’?

-Hay cosas que puedes controlar y otras no. Hay que preocuparse por lo que uno puede controlar, porque no puedo pretender que olviden el personaje de Los Serrano, una serie que tuvo unas grandes audiencias. Yo no lucho contra eso, me acompaña y convivo con ello. Me siento afortunado de haber participado en ese proyecto que tanto calado tuvo en el espectador.

-¿La pandemia ha sacado el lado más creativo de los artistas?

-He intentado hacer canciones vitalistas que sirvan de homenaje a la música que nos ha acompañado durante ese encierro.

-¿Cómo ve el futuro a nivel cultural dada la situación actual?

-Es muy complicado. Tenemos un desierto por delante y nos quedan unos meses duros para el sector de la cultura. Creo que iniciativas como Palabra de Músico que se realiza en Almería dan esperanza y es interesante que las instituciones ayuden a que la maquinaria cultural continúe y que haga que la gente salga de casa porque hay que trasladar el mensaje de que la cultura es segura.

-¿Qué esta preparando con vistas al futuro?

-Ando en varios frentes. En verano retomo la composición y hay muchas cosas por delante. Además tengo mi propia compañía y dos teatros en Madrid. Hay proyectos en los que me implico durante un tiempo y luego doy un paso atrás y los proyectos continúan. Me gusta mucho lo que hago y no me cuesta meterme en diferentes frentes.

-En Almería tiene muchos seguidores.

-Tengo un grupo de gente interesante y grandes amistades. Tengo muchas ganas de subirme al escenario y echar un buen rato.

-¿Qué se va a encontrar el público que vaya hoy al concierto?

-Hago un repaso por los discos que he hecho, hay canciones antiguas y las nuevas y sobre todo hay un hilo argumental explicando por qué hacemos canciones y música.